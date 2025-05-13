根據統計，當美元指數偏弱年度，如美元指數下挫或由盛轉衰時，台股反而有機會出現不錯的表現，大多以上漲作收。法人指出，美元走弱時能帶動外資匯入或買進，因此台股的平均表現不俗且勝率高。

據統計，2002至2004、2006至2007、2009、2012、2017、2020與2023年期間，美元指數平均下挫5.4%，同年間台股加權指數平均上漲18.7%、報酬機率達90%。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）基金經理人游景德表示，美元偏弱時，往往造成資金外溢至基本面較佳的非美貨幣資產、進而帶動相關標的表現。

游景德指出，儘管台股企業不少以外銷為主，匯率變動可能帶來短期公司營運與股價的波動，但不少公司若採取即時且適宜的匯率避險措施，可望降低相關匯市波動影響，最終市場焦點仍將回歸公司基本面與產業競爭力；而美元走弱對於內需型公司營運將帶來挹注，帶來相關個股的投資機會。

根據彭博預估，台股本益比已降至約14倍的水準，低於近五年平均值的15.95倍，評價進入合理區間，基於今年台股每股純益（EPS）應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現。 鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭表示，若擔心新台幣升值風險，可考慮配置以新台幣計價的台股基金，以降低匯率波動衝擊。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲資產表現迄今落後歐洲和拉丁美洲市場，亞洲貨幣最近升值一定程度是一種補漲現象；「拋售美國」的趨勢正驅使投資人尋找替代選項，而亞洲憑藉市場深度、流動性和多樣化，成具吸引力的資金轉移對象。