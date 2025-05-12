印度基金具備基本面改善、政策加持優勢 逢低布局

印度與巴基斯坦達成停火協議，市場法人表示，停火協議達成後，短期內印巴邊境局勢或許仍有零星摩擦的可能，但全面衝突的風險已大幅下降，投資人可趁此事件印度股市回檔之際，逢低布局印度基金。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，衝突事件發生當下市場可能恐慌，且近期印度股市正處上漲後的修正期，因此投資人對此特別敏感，不過並不影響印度強韌的經濟基本面，隨後對印度股市的影響都不大，大盤最終還是反映國際與國內基本面。印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。

印度股市目前本益比已快速修正至近十年平均水準附近，在短期擾動因素消弭後，回歸基本面，印度經濟動能仍呈現成長態勢，評價修正也意味著投資人能在較為理性的評價中，重新著眼印度市場利多前景。印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

圖／經濟日報提供

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印巴戰爭停火，有助於經濟及政局回歸正常，另一方面，印度對美國出口額占GDP比重不到3%，是新興市場之中最低的國家之一，印度受對等關稅衝擊相對較輕，若能進一步達成協議，將激勵股市進一步上攻。

黃俊晏指出，雖然關稅疑慮難免，但印度內需帶動的經濟型態仍有機會脫穎而出，反應在股市表現，印度股市在美中貿易戰之間，相對其他國家更能置身事外，內資大力接盤，2024年買超印度股市達629億美元，創歷史新高。

2025年以來也累計買超達248億美元，成為印股的主要支撐。而外資今年來賣超167億美元，仍相對保守，持股比重降至17.3%，待外資回補，可望重返多頭行情。