新興亞股 外資賣轉買

關稅緊張情緒降溫，外資上周在新興亞股轉賣為買，以對台股買超27.4億美元最多，其次是印度的13.2億美元；賣超則只有一個市場，即印尼的2億美元。新興亞股上周普遍上漲，以越南大漲3.3%最強，其次是泰國漲1%，只有印度收黑、下挫1.3%。

今年以來，外資對新興亞股全面賣超，以對台股賣超144.7億美元最多，再來是南韓的120.4億美元、印度的106.1億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲8.6%最優，再來是印度的5.1%，但泰國大跌13.5%最重，其次是台股跌8.2%。

印度股市最近受外資關注。群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度經濟強勁，企業獲利成長有望重新加速，加上通貨膨脹受控，央行寬鬆立場預料更明確。

在關稅議題方面，印度對美出口僅占國內生產毛額（GDP）約2%，低於其他主要新興國家，且印美雙方針對關稅協商的進展順利，由此評估美國關稅政策對印度的影響有限，因此整體仍看好印度中長期投資前景。

PGIM高成長基金經理人廖炳焜指出，從技術面來看，台股此波最低來到17,307點。

這波自底部反彈，持續回補4月7日對等關稅造成的跳空缺口。若量能有效放大至月均量水準，則有利於指數化解賣壓、持續上攻，否則以進入區間整理機率較大，拉回空間或將有限，下檔支撐先看2萬點整數關卡。

安聯投信台股團隊指出，布局方向建議聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段等；主題可緊扣美國製造、「美墨加協定」（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群，或許為關稅不確定性下的避風港。

後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據，並善用定期定額長線紀律參與市場。