多重資產基金穩中求勝 專家建議採動態配置策略

全球市場的不確定性持續，法人認為，目前總體經濟風險尚屬可控，全球經濟未見明顯衰退訊號，在多空因素交錯之下，投資應採取動態資產配置策略，建議留意多重資產基金的布局機會。

合庫AI多重資產基金經理人延任表示，儘管政治風險升溫，但從基本面觀察，全球經濟仍具韌性。根據最近製造業採購經理人指數（PMI），包括美國、歐元區與台灣在內多數主要經濟體仍維持在景氣擴張區間，顯示企業活動尚稱穩健。

在聯準會政策方面，隨著通膨黏性升高與勞動市場仍具韌性，市場對6月降息的預期已顯著下修，目前市場預估6月降息機率已降至約37%，市場對聯準會政策走向仍存高度不確定性，未來仍須密切關注未來數月的CPI與就業數據變化。

圖／經濟日報提供

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，5月市場關注兩項重大議題：第一、川普對等關稅後續影響，第二、輝達5月28日財報的表現，目前正值美國科技股財報周，前景展望及關稅政策備受關注。

短期市場因為關稅恐慌引發系統性風險，後續須觀察各國是否針對美國實施貿易反制，由於AI相關供應鏈2025年仍是市場焦點，看好GPU、ODM、網通、光通、零部件及核能等領域，應用方面則看好包含自動駕駛、機器人等。預期AI ASIC需求成市場關注焦點，CSP自行研發ASIC供應鏈有望受惠。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中指出，在風險環境升溫下，市場資金逐步轉向非美元資產，包括黃金、收益型資產等作為風險對沖工具；先前炙手可熱的AI概念股則出現降溫跡象，顯示資金正重新調整布局。

人工智慧（AI）、金融科技與醫療應用、新基礎建設、氣候變遷議題升溫四大關鍵趨勢，推動市場進入新一輪成長週期，預料將掀起一波趨勢投資熱潮，隨著四大關鍵趨勢持續發酵，投資人宜把握未來具創新與永續發展實力的企業，共享長期成長紅利。

雖然供應鏈重組與貿易轉向已成主流討論，但目前仍屬區域性調整，歐盟及其他主要經濟體將更積極與新興夥伴建立合作，以分散對單一經濟體的依賴，近期投資方向建議應避免配置於受政策衝擊較大的出口導向產業，轉而聚焦內需驅動型產業。