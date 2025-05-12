台灣首檔印度+美債 群益印美戰略多重資產基金開募

全球金融市場詭譎多變，投資人該何去何從？群益投信表示，在市場動盪下，穩健型投資人可以透過多重資產基金來應對，特別是以強勢股市加穩健債市為投資戰略的多重資產基金。

群益投信「群益印美戰略多重資產基金」12日展開募集，採取強股和穩債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守，在當前正是提供投資人資產配置的好選擇。

財富管理業者表示，目前市場上的多重資產基金投資標的與特色各有千秋，由群益投信所推出的最新一代「群益印美戰略多重資產基金」以強勢股和優勢債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，讓看好印度成長並希望透過中大型股為核心配置、小型股為衛星靈活配置，再以美國債市穩健收益的投資人，可以靈活參與潛力股增長契機，又增加債券收益，同時降低投組風險。

此外，投資策略將每日監控平均年化波動度，讓印度與美債視市況隨時動態調整投資比例，結合風險控管，滿足跟漲抗跌投資契機。根據統計，印度在川普關稅之亂以來的漲幅居全球之冠，近期印度股市在震盪至年線附近有強力支撐，目前已回到年線之上，內外資也持續看好印度股市，將吸引資金持續淨流入，未來印度股市仍有漲勢可期。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，多重資產投資戰略中，以印度股市加上複合美債最適合。在印度選股戰略中以發掘高成長潛力股為主，透過廣納大中小型企業、鎖定政策方向、超配重點產業、參與高速成長周期的選股策略，讓投資印度可以不只投資龍頭企業，同步納入優質印度中小股，且藉由關注印度政策方向，尋找政策受惠且具護城河的產業，靈活調整產業配置，挑選具高成長動能之企業，完整參與潛力企業高速成長周期。

美國選債戰略則是追蹤經濟數據、分析貨幣政策趨勢，動態調整債信評級進而累積優質債息，加上分析景氣循環、存續期間、利差變動等這些總經、債信、投資價值分析，條件篩選出優質之投資標的。整體而言，美債與印度股市長期維持較低的相關性，顯示印度股市與美國債市為較佳的投資搭檔，可望增加債券收益外，同時又有降低整體投組風險的優勢。