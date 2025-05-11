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美中關稅大戰 投資人避開美股及陸股基金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國及中國大陸關稅戰前景不明，投資人避開美股陸股基金，轉投資其他標的。資金流向顯示，高股息、ESG、歐股及債券基金受歡迎。另外，放空股票基金已連四周吸金，槓桿股票基金則持續失血。

EPFR統計，在5月的第一周，各類債券型基金共吸金140億美元，為十周來新高，且遠高於股票型基金的22億美元淨流入。貨幣型基金單周進帳513億美元，其中歐洲貨幣型基金吸金更是今年新高。

在美股方面，美股雖然已差不多收復川普宣布對等關稅以來的失土，但美股基金仍連續第四周遭到淨贖回。相形之下，美國上市公司持續買回庫藏股，本季財報季開跑以來，平均每天宣布股票回購的金額超過200億美元。

資金轉而投資其他成熟市場標的，全球型股票基金已連續第四周淨吸金。歐股基金也是連四周進帳，為2022年第1季以來首見。在歐股基金中，資金流出英國，流向德國、法國、義大利及瑞士等歐陸基金。

在新興市場方面，陸股基金上周出現少量淨流出，為今年來第十周失血，但主要為中國境內基金遭淨贖回，境外投資陸股的基金仍持續享有淨流入。另外，雖然印度與巴基斯坦開戰，但投資人看好印度將受惠於油價下滑，因此持續買進。

EPFR指出，投資人4月下旬起恢復對信用風險的信心，資金回流。上周長天期債基金吸金金額為六周來新高，中天期債基金吸金為九周來新高。非投資等級債基金連兩周吸金，為3月以來首見。

美股 陸股

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