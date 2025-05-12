外資回籠 印度基金有戲

國際貨幣基金組織（IMF）示警，關稅將為全球經濟前景帶來不確定性。不過，印度內需穩健又有多項政策支持，IMF預估印度2025年、2026年GDP成長率達6.2%、6.3%，增速為全球主要經濟體之冠。投信法人表示，近期外資回籠印度股，投資人不妨也透過印度股票基金布局。

群益投信印度研究團隊表示，印度莫迪政府全力拚經濟，先於2月推行減稅政策，預計將增加消費者可支配所得約1兆盧比，約占印度GDP 0.3%，可望為印度經濟創造更大效益。印度央行於4月宣布降息1碼，且不排除未來有0.25%~0.5%的降息空間；加上今年印度雨季的降雨預估屬正常水準，有助糧食價格續降，也給予貨幣政策彈性空間。同時，印度央行也放寬信用管制，為市場注入流動性，有助為印度企業營運、股市發展增添柴火。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度今年已主動調降部分對美進口關稅，也將提高對美採購金額，近日更傳出印度、美國將針對鋼鐵、汽車零組件、醫藥產品實施定額互免關稅的消息，顯示印度積極與美協商，全力降低關稅政策不確定性所帶來的經濟衝擊。對等關稅政策也加速電子、紡織、玩具、汽車等產業供應鏈移轉至印度，對印度經濟發展將是一大利多。

投資印度股市，向思穎認為，除可觀察受益於供應鏈移轉相關產業表現，金融業在降息循環、信貸管制放鬆、存款利率降低的環境中最受惠，值得關注。考量地緣政治升溫、印度國防訂單明顯增加，類股表現亦可留意。