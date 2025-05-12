A股基金搶鏡 四檔報酬率近一個月漲逾一成

中國人行7日發布2025年來首次降準及降息，帶動當日上證指數大漲並收復季線。統計至9日，美元計價中國A股基金近一個月表現，前十名表現皆在5%之上，其中四檔包括日盛中國戰略A股、瀚亞中國A股、兆豐中國內需A股、華南永昌中國A股報酬率超過一成。

中國人行經由降低存款準備金率0.5個百分點策略，可向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，寬鬆的貨幣政策可望提供陸港股支撐。投信法人認為，人行本次會議發布政策有望提升市場對新增流動性的預期，後市基本面走勢對股市資產定價的影響可能將更為重要。

中國A股基金績效前十名

日盛中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，降準可釋放流動性，緩解資金壓力，本次降息為節約實體經濟付息成本，後續銀行存款利率也有可能隨之調降。結構性貨幣政策工具進一步擴容，與其他政策協同，市場預期將可加強調控針對性。

隨人民幣匯率和風險資產皆已經回到關稅戰前水準，基本面表現對資產定價提供重要作用，後續需要關注的將是房地產和消費。

蔡宗和指出，中國商務部2日首次針對關稅給出積極回應，表示已注意到美國方面發出的談判邀請信號；本周又指出，發改委主管將在瑞士與美國財長會談，加上川普先前對中國關稅鬆口，顯示中美之間關稅報復階段告一段落，官方也適時祭出準備政策利多。

中美貿易談判預期的升溫，驅動人民幣匯率走強，並在本周假期結束開盤後創近半年新高，帶動中美利差趨穩，為央行的降準、降息打開政策空間，有利資金往陸港股，建議可透過定時定額方式，參與政策挹注帶來的抬升機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，中國人民銀行宣布降準、降息，以防止經濟受到關稅影響大幅走弱。中國兩會去年提出大力提振消費、提高投資收益、全方位擴大內需的政策引導方向；同時，地方政府陸續提出刺激內需的具體措施，政策面的刺激與評價偏低的情況下，研判中國內需類資產較有表現空間。