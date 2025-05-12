全球市場觀測站／陸港股強彈 分批布局

美國與英國上周達成關稅協議，美股受到激勵；另因中國人行7日宣布降息與降準的雙降寬鬆政策，陸、港股大漲，投資人若欲布局，宜採分批進場為宜。債市方面，美債殖利率反彈，信用債漲跌互見，非投資等級債表現較突出。

投資市場除關注各國與美國的關稅協商，上周市場焦點還有聯準會利率會議，一如市場預期，聯準會維持利率不變，主席鮑爾亦表示由於關稅前景不明確，目前不考慮預防性降息，顯示聯準會仍是依據數據做決策。野村投信表示，由於關稅前景變數仍大，通膨壓力不容小覷，加上美國就業數據保持強韌，聯準會確實沒有立即降息的必要，目前市場預期6月降息的比率也有降低的跡象，預期短期內美債殖利率應仍維持區間波動的態勢。

英國已率先與美國達成關稅協議，其他主要國家也有望陸續達成協議，整體而言，情況會比4月初川普宣布對等關稅時好，只要未來沒有再出現重大利空，股市即使回檔亦不易跌破前波低點。

上周港股與陸股表現相對突出，中國人行於7日宣布降息與降準的雙降寬鬆政策，激勵陸、港股大漲。野村投信指出，雖然4月2日川普「解放日」後，中國成為川普關稅主要打擊國家，但對比全球股市普遍迎來重挫，A股表現並沒有明顯弱勢，甚至反而相對抗跌。

從四大指標來看，包括中國政府態度從監管轉支持、全球資金回流、評價水準仍低、企業營運明顯改善，研判陸股反彈並非「無基之彈」，有望再現多頭行情。且與美國等科技股近年來迭創高點漲勢相比，陸股距歷史高位仍有距離，惟中長線展望良好，但在美國關稅稅率未底定前，預估市場資金較為審慎，宜分批介入。