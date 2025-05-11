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創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

科技財報有利台股續揚 遊戲業、彩色電子書有業績支撐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股走過4月股災，5月以來行情隨科技業財報而有斬獲，但距2024年加權指數高點仍有一段距離。統計自投信投顧公會，台股科技基金一年期截至4月底績效當中，唯二正報酬為台中銀數位時代、瀚亞高科技基金，建議可趁大盤逐步表現之際，把握中長期分批布局機會。

據投信投顧公會2025年最新統計資料截至4月底，投資國內科技類31檔基金一年期間績效平均-12.1%，當中排名居首的台中銀數位時代基金績效為5.4%，投資時間拉長至三年，該基金績效達80.8% 排名第一，瀚亞高科技基金績效63.2%居次。台中銀數位時代基金研究團隊指出，雖近期受美中關稅談判消息面盤勢波動劇烈，然研判科技企業獲利成長仍強，提供台股下半年行情支撐，尤其是加權指數2023至2024連續兩年漲幅逾二成，故選股配置為未來投資獲利關鍵。

投資選股上，台中銀投信台股基金研究團隊指出，遊戲業、彩色電子書及AI供應鏈等幾大領域值得留意。其中電子紙產業在技術創新及彩色化後，終端產品需求將出現另一波成長動能，而台廠遊戲廠商如擁有自己的IP，將享有對外授權的利益，海外市場商機無限，除此之外，持續看好AI應用關鍵零件廠商，包括上游ABF載板及下游IPC供應鏈。至於大家最關心的美國關稅問題，選股上先避開過度依賴美國營收的企業，同時可留意具備競爭力、高毛利率的科技廠投資機會，靜待下半年美國關稅利空鈍化後，估股價回歸反應產業基本面。

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