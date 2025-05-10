基金特蒐／歐元非投等債 價值浮現

面對美國川普政府祭出的對等關稅挑戰，歐洲市場表現相對穩健，部分投資機會浮現；根據彭博統計，以歐洲非投資等級債券為例，第2季來上漲0.6%，近一個月更是繳出2.3%表現；另方面，歐元自年初以來兌美元升值也接近10%。

就政策面，歐盟宣布其中包括「2030戰備計畫」（Readiness 2030），涉及動用高達8,000億歐元國防支出。作為最大歐盟成員國，德國已放寬其憲法規定借款限制，用於國防支出和基礎設施項目，未來十年可能投資約一兆歐元，大約相當德國年度國內生產總值（GDP）的2%以上。

就產業面，歐洲部分產業表現受新關稅政策影響，尤其是汽車行業。唯一的例外是衛星業務，這些業務受到新的歐洲防務計劃前景的提振。

根據歐盟統計局，歐洲央行一如預期將關鍵利率下調25個基點至2.5%，並大幅削減其GDP增長，鑒於令人擔憂的貿易關稅背景和經濟不確定性，對2025年的展望為0.2%至0.9%。

安聯歐元非投資等級債券基金經理人文森特‧馬里奧尼。

安聯歐元非投資等級債券基金成立於2010年，以透過投資於歐元計價非投資等級債券，以獲取長期資本增值。在券種分布方面，根據基金月報資料顯示，安聯歐元非投資等級債券基金以公司債占比92.85%最高，其次為政府債3.61%、新興市場債1.99%。就市場分布來說，以法國占19.91%最多，再來是已開發國家（不含歐洲）占13.66%、義大利11.57%，其他主要歐洲國家各市場債券占比多在5%到8%不等。就信評分布而言，則以BB占55.89%、B占31.04%為主。

為應對美國對等關稅所帶來的影響，策略上，略微增持金融和能源，調整周期性消費股（尤其是汽車零部件和設備以及汽車製造商）和略微增持公用事業。從評級角度來看，維持對B級的偏高比重，減持BB，主要集中在BB+。

安聯投信表示，相對於歐元區，美國當前持續存在高度不確定性，可能會持續幫助歐洲重新獲得全球投資人青睞。總結來說，儘管目前還看不到歐洲經濟出現奇蹟跡象，但當前局勢或許正為這塊大陸潛藏動能注入新活力，也可能促使投資人重新審視歐洲的投資價值。

就利率政策方面，歐洲央行情勢相對明朗。循環性因素正逐步減緩通膨壓力，而貿易衝突導致的經濟前景不確定進一步強化這種趨勢。

此外，歐元兌美元升值也有助於降低輸入性通膨。因此，歐洲央行很可能會進一步降息，歐元區債市也有望因此受惠。另方面，在初期階段，由於歐洲與美國貨幣政策走向的分歧，可能會稍微抑制歐元兌美元的升值空間。

展望未來，安聯歐元非投資等級債券基金經理人文森特‧馬里奧尼認為，所有市場的主題一個，也就是圍繞在美國川普的對等關稅。川普的新關稅政策將啟動全球貿易戰新時代的來臨？還是進一步談判的畫布？就消息面肯定是充足的，並且是所有風險資產（包括歐洲高收益債券）的短期驅動力之一。

在微觀經濟方面，需密切關注企業財報表現，主要是關稅對經濟的實質影響尚不明朗，在這種不確定的大環境下，各產業或企業的發展方向仍將牽動未來營運表現。

操作心法

●主動選債 創造更多價值

透過主動選債管理，跳脫單一市場或債種限制，創造更多價值。看好債務體質強勁或改善中的發債機構，創造更佳的長期總報酬。（高瑜君）

投資小叮嚀

●留意政策變數 專注於信用風險

美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；需留意川普上任後政策措施對全球經濟各區表現的影響，專注於信用風險。

●關稅不明朗 關注企業財報

需密切關注企業財報表現，主要是關稅對經濟的實質影響尚不明朗，在這種不確定的大環境下，各產業或企業的發展方向仍將牽動未來營運表現。（高瑜君）