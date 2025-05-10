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主動式台股高息型 帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股高股息主題基金今年來表現相對抗震。法人表示，股東會旺季的漲升股利發放題材，除了挹注大盤資金動能，亦可做為動盪五月天趨吉避凶的投資策略，建議可透過主動式操作的台股高股息主題基金布局，提升台股資產抗震能力並兼顧長期報酬潛力。

今年來台股大盤高低點落差逾6,000點，導致台股基金績效翻黑。CMoney統計至8日，198檔主動式操作的台股基金今年來平均績效跌16.5%；反觀聚焦高股息主題的基金則相對抗跌，跌幅介於4-15%，包括新光臺灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭、野村台灣高股息、復華台灣科技高股息、台中銀台灣優息基金等相對抗跌。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股面臨關稅戰、匯率戰等不確定性，導致行情忽多忽空，因應接下的除權息旺季，將在行情震盪期間鎖定優質高息股，並低接具成長契機的產業龍頭及大型權值股，或留意受惠壽險接軌IFRS17高股息股，兼顧股息、資本利得收益機會，同時因應新台幣升值趨勢酌量布局內需傳產題材。

楊聖民認為，科技電子類股是台股最具有競爭優勢的產業類別，長期報酬成長性優於大盤，一旦關稅等市場不確定性因素消除，處於成長趨勢的AI供應鏈將重回市場主旋律，建議透過科技搭配息收雙主軸布局，卡位行情反彈及中長線投資契機。

新光臺灣高股息基金經理人孫光政分析，關稅政策為川普2.0主政核心，目前美國與各國貿易談判持續進行，預計今年5月美國與各國就對等關稅談刊結果將陸續出爐，這段期間國際局勢受到川普關稅政策不確定仍高，市場對美國信任感降低影響，全球金融市場出現一股拋售美元資產潮，使美元仍有貶值壓力，影響台股第2季電子股財報有壓。

台股 關稅 高股息

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