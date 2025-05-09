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陸港科技題材 交投熱點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

估值較低的陸港股第2季以來展現韌性，帶動大中華基金及ETF近月開紅盤。投信法人認為，官方推出穩市政策帶動投資風險偏好回升，加上先前DeepSeek崛起提升陸港股AI主題投資吸引力，增添陸港股多頭動能，科技等成長題材將成為交投熱點。

儘管4月有川普加徵關稅等不確定性干擾，Wind統計顯示，4月21個交易日當中，上證指數有15個交易日上漲，單月跌幅僅1.7%；4月A股日均成交金額為人民幣1.24兆元，整體交投仍相對活躍。

中金公司研究顯示，2025年第1季A股獲利年增3.5%，非金融企業獲利成長明顯觸底回升。

理柏資訊統計至5月7日，投信發行的大中華基金及ETF近月績效也亮眼，日盛中國內需動力、復華華人世紀及宏利精選中華等基金甚至有兩位數報酬。

銀河證券研究指出，科技產業加速崛起，加以A股科技產業績效改善，科技主題具備中長期配置價值。

復華中國5G（00877）經理人吳允翔指出，大陸科技股過去四年因失去吸引力而被低估，但隨DeepSeek問市及AI創新技術推展，重新受到全球市場關注，由於有官方支持加速行業布局並吸引資本流入，同時又有龍頭企業共同推動AI技術應用，提升市場價值，使科技主題成為布局A股中長線投資機會的亮點。

永豐中國科技50大ETF經理人林永祥表示，大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀科技2025年第1季營業收入為人民幣11.11億元，去年同期營收僅為人民幣0.26億元，同比增42倍。

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