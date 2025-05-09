三大亞股基金 動能強

受到川普關稅亂流及貨幣波動影響，國際股市震盪，投信法人觀察，在全球主要股市中，包括亞洲的印度、新加坡、上海綜合三大股市，目前指數仍處在短、中、長期均線之上，表現相對強勢，投信法人建議，若有拉回可擇機布局亞股基金。

除了亞洲印度、新加坡及上海三大股市之外，加拿大股市也是表現相對亮眼的全球主要股市之一。

群益投信印度研究團隊表示，在政策支持以及內需強勁帶動下，印度企業獲利持續轉佳。面對市場變化瞬息萬千，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以強股和穩債雙戰略，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度人口組成年輕，消費需求旺盛，有利推動內需市場持續增長，看好印度經濟成長潛力。此外，今年以來1、2月外資雖大幅賣超印度股市，不過到3月開始轉為買超，4月買超規模進一步擴大，而內資則持續買超。

印度在企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，從評價面來看，印度股市本益比已修正至合理位置，值得留意投資契機。

瀚亞投信表示，印度與巴基斯坦開戰，雖然目前事件雙方仍在持續對峙中，國際評論普遍認為衝突在可控範圍內、根據過去經驗顯示，衝突規模若可控制，股市下跌幅度有限，事件落幕後的上漲幅度更可超過下跌幅度，建議投資人可先冷靜觀望以對。

統計2001年至2019年，印巴衝突共發生四次，股市拉回平均天數為11天，事件發生後平均恢復天數為26天。股市見低後平均漲幅為7%，超過最大平均下跌幅度。