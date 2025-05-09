快訊

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

聽新聞
0:00 / 0:00

太空衛星標的 後市俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國總統川普在最新公布的2026年預算草案，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，太空衛星相關標的經歷3、4月間股價整理期，受惠於太空預算分配重啟漲勢，投資人可留意國內投信發行的太空等尖端科技基金。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，聚焦全球尖端科技的基金產品在關稅政策變動下展現出獨特優勢，科技創新始終是跨越經貿障礙的關鍵動力。

特別是在AI創新、先進半導體、創新醫療器材、航空、太空及人形機器人等領域，尤其是位於科技生命周期導入期及成長期的產業有望在政策變局中，參與科技創新的長期紅利機會。

根據美國白宮發布2026年度聯邦預算草案及SPACEFLIGHT NOW分析內容，2026年度美國預算草案削減美國國家航空暨太空總署高達60億美元的預算，占其年度預算的24%，過去NASA預算偏重在科學及氣候、繞月太空站等計畫，新的預算重心鎖定載人登月及火星任務等領域，運用更廣泛的商業火箭系統商技術。

第一金太空衛星ETF（00910）前十大成分標的有七檔太空重點業務在商業火箭製造、太空元件及航空技術開發等領域，提供台灣投資人參與純太空商機。

美國太空預算調整方案帶動太空相關類股出現反彈，第一金太空衛星ETF 追蹤太空衛星純度最高的Solactive太空衛星指數投資。

Solactive指數資料顯示，太空衛星指數在今年2月間創高後回檔，最大修正幅度達25%，到3月、4月相關類股進入整理期之後，近期已由低檔反彈近20%，川普交易、太空政策再次點燃太空衛星投資議題，前五大個股為例，過去一個月反彈幅度在一成至五成間，太空衛星標的重返多頭趨勢可期。

延伸閱讀

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

00910 ETF瞄準太空預算重分配 聚焦火星計畫、月球探索

人形機器人世界運動會 8月北京舉行

灰狼迎接季後賽第二輪最艱難考驗 預測勇士4：2勝出

相關新聞

日圓計價基金 人氣熱

美國關稅政策衝擊全球金融市場震盪，不少國家貨幣匯率大幅波動，國內出現一波波日圓搶匯潮。瞄準國人手中的日圓部位，愈來愈多資...

布局多重資產 添勝算

近期台美貨幣匯率波動加大，導致投資美元資產的基金，新台幣級別原幣報酬短期落後於美元級別，引發投資人疑慮。投信法人表示，基...

三大亞股基金 動能強

受到川普關稅亂流及貨幣波動影響，國際股市震盪，投信法人觀察，在全球主要股市中，包括亞洲的印度、新加坡、上海綜合三大股市，...

陸港科技題材 交投熱點

估值較低的陸港股第2季以來展現韌性，帶動大中華基金及ETF近月開紅盤。投信法人認為，官方推出穩市政策帶動投資風險偏好回升...

基礎建設基金 抗震好手

美國關稅風險已侵蝕企業獲利能力，特別是工業、非必須消費等產業皆發布獲利預警。法人表示，反觀今年來基礎建設基金表現穩健，且...

太空衛星標的 後市俏

美國總統川普在最新公布的2026年預算草案，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，太空衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。