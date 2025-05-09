太空衛星標的 後市俏

美國總統川普在最新公布的2026年預算草案，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，太空衛星相關標的經歷3、4月間股價整理期，受惠於太空預算分配重啟漲勢，投資人可留意國內投信發行的太空等尖端科技基金。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，聚焦全球尖端科技的基金產品在關稅政策變動下展現出獨特優勢，科技創新始終是跨越經貿障礙的關鍵動力。

特別是在AI創新、先進半導體、創新醫療器材、航空、太空及人形機器人等領域，尤其是位於科技生命周期導入期及成長期的產業有望在政策變局中，參與科技創新的長期紅利機會。

根據美國白宮發布2026年度聯邦預算草案及SPACEFLIGHT NOW分析內容，2026年度美國預算草案削減美國國家航空暨太空總署高達60億美元的預算，占其年度預算的24%，過去NASA預算偏重在科學及氣候、繞月太空站等計畫，新的預算重心鎖定載人登月及火星任務等領域，運用更廣泛的商業火箭系統商技術。

第一金太空衛星ETF（00910）前十大成分標的有七檔太空重點業務在商業火箭製造、太空元件及航空技術開發等領域，提供台灣投資人參與純太空商機。

美國太空預算調整方案帶動太空相關類股出現反彈，第一金太空衛星ETF 追蹤太空衛星純度最高的Solactive太空衛星指數投資。

Solactive指數資料顯示，太空衛星指數在今年2月間創高後回檔，最大修正幅度達25%，到3月、4月相關類股進入整理期之後，近期已由低檔反彈近20%，川普交易、太空政策再次點燃太空衛星投資議題，前五大個股為例，過去一個月反彈幅度在一成至五成間，太空衛星標的重返多頭趨勢可期。