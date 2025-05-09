布局多重資產 添勝算

近期台美貨幣匯率波動加大，導致投資美元資產的基金，新台幣級別原幣報酬短期落後於美元級別，引發投資人疑慮。投信法人表示，基金核心價值不會因短期震盪而改變，反而提供具吸引力的長期布局點。

瀚亞多重收益優化組合基金鄭夙希表示，此次匯率波動並非反映實體經濟變化，而是受到消息面與美國帶來的不確定性等因素驅動，且幅度又大又快，屬於極端情況；歷史經驗顯示，匯率在出現急速單向波動後，通常會進入震盪階段，等待基本面重新主導走勢。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中也指出，近期匯率波動大主要受到美國關稅不確定性影響，在川普公布這波出人意表的高額關稅消息後，美元快速下跌，美國經濟陷入衰退甚至是停滯性通膨的風險急遽升高或令聯準會採取貨幣寬鬆政策，根據彭博計量模型預估，目前美元高估約15%。

對於此時該投資哪類基金，鄭夙希說，多重資產基金可靈活調整全球股債等多元資產的配置，建構出的多重資產投資組合，具備提高收益與降低波動的雙重優勢，在不確定性下可展現資產韌性與防禦能力；匯率波動僅為報酬計價的單位變化，而非影響資產本質的因子，長線則聚焦在資產本身是否具備合理評價與獲利成長性，才是投資的核心關鍵。

王慎中亦建議，投資人可布局多重資產基金以兼顧投資機會與降低波動。根據國際貨幣基金經濟學家計算，關稅可能使得美國今年GDP減少達1.8%，並使得CPI上升至2.6%。與美國相比，全球其他國家的處境相對有利，因歐洲、日本及部分新興市場在財政與貨幣政策方面擁有更多逆周期操作的工具。而在當前變化莫測的環境下，市場風險趨避意識上升，防禦性股票如公用事業與電信、政府債券與實體黃金等避險工具相對具支撐。王慎中建議，投資人可布局多重資產基金以兼顧投資機會與降低波動。