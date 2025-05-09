快訊

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓計價基金 人氣熱

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國關稅政策衝擊全球金融市場震盪，不少國家貨幣匯率大幅波動，國內出現一波波日圓搶匯潮。（路透）
美國關稅政策衝擊全球金融市場震盪，不少國家貨幣匯率大幅波動，國內出現一波波日圓搶匯潮。（路透）

美國關稅政策衝擊全球金融市場震盪，不少國家貨幣匯率大幅波動，國內出現一波波日圓搶匯潮。瞄準國人手中的日圓部位，愈來愈多資產管理公司推出日圓計價基金，除日本股票基金必備外，各類全球股債基金也開始加掛。

富達國際指出，近年來日圓匯率比新台幣弱勢，引發民眾搶著換匯。日圓除用於日本旅遊之外，日圓資金閒置在銀行收益有限，投資人可思考運用部分日圓進行投資，為資產創造收益，並採取避險策略，更有助降低匯率波動風險。

統計也顯示，過去一年以來，國人對日圓資產的興趣遠高於其他外幣。投信投顧公會統計，到今年第1季底，國人持有日圓計價境外基金金額為648億元，為前一年同期的兩倍多。

同期間，國人持有美元計價境外基金規模只成長13%，南非幣基金成長6%，澳幣及歐元資產則是小幅衰退。

其中，國人以日圓計價投資日本以外市場基金的金額達338億元，占日圓計價境外基金的52%，遠高於一年前的17.7%；金額更是前一年的六倍多，顯示愈來愈多國人善用手中閒置日圓，且布局在日本以外的市場。

在眾多日圓級別投資產品中，如何選出適當基金？富達國際建議，面對美國關稅政策變數及潛在貿易戰的不確定性，投資人宜採取多元配置，慎選優質股息與優質債券基金。

富達指出，在股票方面，主要關注受關稅風險影響較低的企業，包括已完成全球供應鏈布局的全球跨國企業；也看好獲利品質佳、股息可持續成長的企業。在債券方面，考量美國債市可能持續動盪，目前仍偏好歐洲信用債，逢低增加美國投資等級債；也看好高品質的非投資等級債，以獲取長期的收益報酬。

瑞士百達資產管理則指出，看好具備「三低一高」特質且ESG評分高的全球優質大型企業。

三低一高的企業是指低波動、低估值、低負債與高獲利，加上重視ESG，不但長期獲利能力高，且在動盪時更能展望韌性。

在債券方面，百達表示，在當前債市波動較大時，投資人如果想追求較高息收且具備一定風險承受能力，可選擇信評較高、投資多元分散於不同產業的全球非投資級債基金。

延伸閱讀

一年以來 國人對日圓資產的興趣遠高於其他外幣

企業、醫院掀ESG轉型浪潮 台灣永續工程3.0如何落地？

急單爆棚！記憶體族群嗨起來 雙雄人氣夯、這檔最帶勁

川普關稅催化美元疲弱走勢 為新興市場主權債添動能

相關新聞

日圓計價基金 人氣熱

美國關稅政策衝擊全球金融市場震盪，不少國家貨幣匯率大幅波動，國內出現一波波日圓搶匯潮。瞄準國人手中的日圓部位，愈來愈多資...

布局多重資產 添勝算

近期台美貨幣匯率波動加大，導致投資美元資產的基金，新台幣級別原幣報酬短期落後於美元級別，引發投資人疑慮。投信法人表示，基...

三大亞股基金 動能強

受到川普關稅亂流及貨幣波動影響，國際股市震盪，投信法人觀察，在全球主要股市中，包括亞洲的印度、新加坡、上海綜合三大股市，...

陸港科技題材 交投熱點

估值較低的陸港股第2季以來展現韌性，帶動大中華基金及ETF近月開紅盤。投信法人認為，官方推出穩市政策帶動投資風險偏好回升...

基礎建設基金 抗震好手

美國關稅風險已侵蝕企業獲利能力，特別是工業、非必須消費等產業皆發布獲利預警。法人表示，反觀今年來基礎建設基金表現穩健，且...

太空衛星標的 後市俏

美國總統川普在最新公布的2026年預算草案，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，太空衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。