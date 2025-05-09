基礎建設基金 抗震好手

美國關稅風險已侵蝕企業獲利能力，特別是工業、非必須消費等產業皆發布獲利預警。法人表示，反觀今年來基礎建設基金表現穩健，且具有防禦力，建議可納入投資組合、分散風險。

根據CMoney統計至6日，觀察基礎建設相關基金今年來績效表現，其中：野村全球基礎建設大未來、合庫全球核心基礎建設收益、富蘭克林華美全球基礎建設收益、國泰全球基礎建設、永豐ESG全球數位基礎建設基金等，績效達10%以上，相較台股大盤跌10.9%，表現亮眼。

綜合野村基礎建設大未來基金經理人高君逸、PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧觀點，企業獲利在局勢動盪下引發市場關注，而在人工智慧等長線前景加持下，估值合理的基礎建設板塊持續吸引資金流入，今年初以來績效表現佳。

綜觀全球公用事業表現，以歐洲公用事業今年來漲勢領先，除了資金從美國出走，歐洲公用事業與AI用電需求的連結度較低，以及歐美間的評價面調整等，都是帶動歐洲公用事業類股強於美國的主因。

王翔慧分析，歐洲公用事業具備評價面與政策支持，包括西班牙、德國、英國等針對公用事業相繼推出支持計畫，如新增發電項目、公用監管改革、延長核電機組使用、定價改革等。

至於數位基建方面，今年來AI類股受關稅訊息影響較深，短期也同步影響數位基建表現，然而四大雲端業者的資本支出計畫，透露了資料中心發展無虞，不論Meta、Google、Microsoft 、Amazon皆指出，雲端運算與人工智慧的發展速度超過供應面，對於資料中心需求提供有利的順風因子。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，在充滿不確定性的環境中，特別是基礎建設與公用事業類股，反而具備四大優勢：抗景氣波動的剛性需求、通膨調整機制、穩定現金流與規模經濟優勢。

因此，不僅報酬相對突出，風險調整後的投資效益亦表現優異，基礎建設類股在當前高關稅和不確定的市場環境中處於有利地位，也逐漸受到資產配置者的高度重視。