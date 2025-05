投資啟示從巴菲特開始：聚焦高現金流、防禦型資產…基礎建設迎來新契機

一年一度的波克夏海瑟威股東大會被譽為全球投資人最關注的盛會之一。在2025年5月的股東會中,巴菲特再次展現其長期價值投資的睿智眼光,明確指出:「電力與能源基礎建設是未來五年最大的機會之一。」這番言論不僅為投資人指明方向,更強調在當前充滿變數的金融市場中,應優先選擇簡單、透明、且具備穩定現金流的企業作為核心配置。

從市場數據來看,截至5月5日,標普500指數年初至今已下跌3.53%,其中資訊科技、非必需消費品與能源類股表現疲弱,回檔幅度高達7%至11%。相對之下,公用事業、日常消費品與房地產等與生活密切相關的產業,卻逆勢上漲,分別繳出5.85%、4.21%與3.62%的正報酬。這些產業不僅提供穩定現金流,其夏普指標亦高於平均,展現出風險調整後的優異表現,呼應了巴菲特對「穩定性」、「護城河」與「預測性現金流」的投資核心理念。

資料來源:Bloomberg。資料日期:2024/12/31-2025/05/05。以上行業採追蹤標普500 11大行業指數之ETF,彭博代碼依序為XLU US Equity、XLP US Equity、XLRE US Equity、XLF US Equity、XLI US Equity、XLC US Equity、XLV US Equity、XLB US Equity、SPY US Equity、XLE US Equity、XLK US Equity、XLY US Equity。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出,當高波動、高成長型產業陷入修正,市場資金逐步轉向具備防禦性與穩定現金流的產業,特別是基礎建設與公用事業類股。不僅報酬相對突出,風險調整後的投資效益亦表現優異,逐漸受到資產配置者的高度重視。

何彥樟說明,根據CBRE Investment Management 研究報告顯示,2025年4月,美國宣布超出預期的高關稅政策,引發市場震盪。進口成本上升、通膨壓力擴大,導致經濟成長預期下修、企業獲利承壓。然而,在充滿不確定性的環境中,基礎建設類股反而具備四大優勢:抗景氣波動的剛性需求、通膨調整機制、穩定現金流與規模經濟優勢。基礎建設類股在當前高關稅和不確定的市場環境中處於有利地位。基礎建設不是進口商品來銷售,也不是出口到其他市場。基礎建設主要服務於本地市場,這個特質使其對關稅與經濟活動的變化不是那麼敏感。從估值來看,截至3月底,全球上市基礎建設股EV/EBITDA估值仍低於全球平均8%,具備補漲潛力。面對高波動市場,基建配置正是攻守兼備的關鍵選擇。

法人表示,當前全球多國政府正加碼投資綠色與數位基礎設施,美國基建法案已進入實質執行階段,資金大量投入於交通、寬頻與淨零設施;歐洲與亞洲則持續推動智慧電網、再生能源與水資源治理計畫,形成長期結構性成長題材。在高波動時代,穩健與前瞻並重的基礎建設配置,不僅是一種防禦,更是一種穿越周期的策略選擇。

聯邦民生基礎建設股票入息基金的主要投資標的涵蓋公用事業、能源、工業與通訊等民生基礎建設板塊,具備高度防禦特性,能在高波動市場中發揮穩定效果。

該基金布局遵循三大特色,充分展現防禦性資產的優勢,成為投資人尋求穩健收益的首選參考: