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股息成長族群 投資優選

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（7）日公布4月美國經濟儀表板，部分經濟指標出現惡化，但整體燈號仍維持景氣「擴張」的綠燈。基金業者認為，值此動盪時期，美股布局建議挑選股息成長的優質股族群。

4月美國經濟儀表板中，卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，利潤率則新落入黃燈區；就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，其他指標則維持綠燈。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，川普關稅政策已讓消費者信心等軟數據（soft data）惡化，未來數月軟數據在多大程度上轉化為硬數據（hard data）的疲軟對評估美國經濟健康狀況非常重要；以目前情勢來看，今年消費者實力抵銷貿易不利因素的可能性較低。

傑佛瑞‧修茲分析，4月衰退風險儀表板尚未反映關稅影響，類似於疫情初期情況。值此動盪時期，擁有良好業績紀錄的優質公司，如股息成長股，將持續受投資人青睞，值得留意的是，股息成長股在1990年代末期、2020年代初期表現落後標普500指數之後，在隨後幾年表現均領先標普500指數。

景順全球市場策略師團隊表示，近期美國公布強勁的零售額數據，之前公布的耐用品訂單成長也達到9.2%，超出預期的2%。美國經濟活動比預期更強勁，因為家庭和企業趕在關稅全面生效前進行交易，這些需求使得美國是否會出現衰退、何時會出現衰退等議題難以確認。不過，在此時刻，團隊先視為氛圍衰退（vibecession）而不是衰退。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯則認為，企業正在消化大規模重組全球貿易格局，波動性可能持續，全球經濟增長可能會放緩，通膨無疑會走高，並可能在短期內削弱美國經濟，但全面衰退也不必然。

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