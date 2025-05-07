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歐股基金 還有好光景

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著通膨降溫與金融環境逐步寬鬆，歐股本益比有望上升，加上德國財政支出與總體經濟改善，開始吸引外資青睞。歐股今年來表現突出，中長線仍值得期待，建議可定期定額布局歐股基金。

根據統計，全球主要股票指數今年來至5月6日的表現，美股三大指數皆下跌，其中那斯達克指數下跌逾8%最重；歐洲主要指數皆上漲，德國DAX指數漲幅超過16%，道瓊歐洲600指數也有5.6%的上漲幅度。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，儘管歐股走勢出現反彈趨勢，但本益比相對世界指數仍在歷史區間下緣。近期美元走貶，歐元與英鎊相對美元有升值的空間，而投資氛圍對美國缺乏信任，美國例外論逐漸消失，導致資產重新配置，資金流向更便宜的歐洲股市。

賴盈良說，中長期來看，歐盟與德國財政支出將持續推動改革，提升競爭力，股市仍偏多看待。基金配置超配丹麥與德國股票，低配法國與瑞士，產業則聚焦在工業與通訊服務，低配金融與能源。

富蘭克林證券投顧指出，今年來歐股明顯反彈並收斂與美股間評價面差距，但道瓊歐洲600指數目前本益比相較S&P500指數仍折價38%，加上德國政府推出大規模財政刺激政策，有利歐元兌美元延續升值趨勢並加速引導資金回流歐股。

此外，根據倫敦證交所數據公司I/B/E/S統計，道瓊歐洲600大企業第1季企業獲利預估衰退1.7%，之後將逐季回升，第2~4季獲利年增率預估分別為3.6%、6.3%及5.8%。此外，若俄烏有望達成停火談判，包括天然氣價格回落有助緩解通膨並提振消費支出，重建題材也將嘉惠歐洲相關企業。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人克雷格·卡麥隆表示，美國川普政府政策引發的地緣政治情勢變化，提供歐洲國家增加國防支出的誘因，德國近期推動的5,000億歐元一籃子計畫（約占德國2023年GDP的11%）。德國的專案基礎設施基金朝正確的方向邁出了一步，預期將成為經濟成長和投資者信心的積極催化劑，看好製造業和建築業企業將優先受惠。

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