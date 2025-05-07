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印度股市韌性強 歷史經驗 地緣衝突後績效向上

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
據統計，1999年後，印度歷次發生地緣風險事件後，印度股市三個月、六個月、一年後平均績效均為上漲，顯示事件發生當下市場可能恐慌，但最終影響不大。（路透）
據統計，1999年後，印度歷次發生地緣風險事件後，印度股市三個月、六個月、一年後平均績效均為上漲，顯示事件發生當下市場可能恐慌，但最終影響不大。（路透）

印度與巴基斯坦爆發軍事行動，令印度基金投資人擔憂。據統計，1999年後，印度歷次發生地緣風險事件後，印度股市三個月、六個月、一年後平均績效均為上漲，顯示事件發生當下市場可能恐慌，但最終影響不大，股市主要仍反映國際與國內基本面。

群益投信印度研究團隊指出，印度國防部新聞稿強調此次軍事行動「精確、克制且不升高衝突」，未針對任何巴基斯坦軍事設施。由於印度政府必須給民眾交代，因此勢必會有行動，但雙方都知道開戰的代價，看起來都有克制。近期印度股市主要是修正評價面偏高的部分而非基本面出現惡化。印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的標的。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，投資還是要回歸到基本面，印度具備基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小，此外，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印巴衝突可能涉及外交關係、國際政治等領域並可能發生間接性影響，目前來看，事件應視為非經濟事件，對經濟影響與衝擊非常有限且輕微。歷史經驗也顯示，印度股市在事件落幕後的上漲幅度，皆超過下跌幅度。

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