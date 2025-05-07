人行降息降準可望帶動長線資金回流 陸港股基金放閃

中國人行昨（7）日宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，降低政策利率0.1個百分點，並宣布大力支持上海國際金融中心建設及鞏固提升香港國際金融中心地位等救市舉措，帶動陸港股基金收紅。

新光投信海外投資團隊表示，在中美兩國關稅戰對峙下，中國大陸罕見出現降息加降準組合拳大救市，而國家隊積極護盤動作，預料將帶動長線資金回流。

考量目前全球外資對中資股配置比例偏低，整體配置水位已從2020年10月高點的14.6%降至當前的6.5%，且滬深300指數本益比不到11倍，低於歷史均值的12.6倍，恒生國企指數本益比更低於A股不到10倍，也同樣低於歷史均值。

今年來陸港股基金表現

大陸人行同步祭出降息又降準兩大救市動作，對於未來股市繼續大幅流出的資金壓力，可望獲得控制，陸港股相關基金後市可期。

在降息加降準兩大政策護航下，新光恆生科技指數基金經理人詹佳峯指出，中長期產業投資重點除內需消費外，另外也看好今年大陸官方大力扶植的人工智慧及其他新一代智慧終端機政策利多，主要受惠產業有新能源汽車、邊緣AI設備和人形機器人等技術創新族群。

詹佳峯指出，現階段中國在科技、工業、製造業實力已漸獲認同，加上中國政策的不可預測性較美國低，中長期將持續看好中國AI與機器人等相關軟硬體與消費主題。

滙豐中國A股匯聚基金經理人 蕭正義認為，儘管市場對中國經濟復甦進度和地緣風險有所顧慮，以及西方國家對中國高科技產品的出口限制仍具不確定性，考量AI創新對中國股市長期成長動能仍具實質貢獻，有望驅動結構性再評價。

蕭正義表示，在MSCI中國指數中，約六成成分股與AI產業高度相關，涵蓋資料中心、雲端基礎建設、電力與軟體應用等領域。

隨著中國AI模型加速落實，企業對AI基礎設施的投資預期將持續上升，看好長期將開創全新商業模式與收入來源。