美國的對等關稅措施讓全球股市在4月上沖下洗，也凸顯出資產與區域配置的重要性。東協國家因內需市場支撐，受到衝擊相對有限，且投資題材多元，含括消費、金融、原物料、基礎建設等，貨幣政策具調整彈性，可布局東協基金平衡波動。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，美國對等關稅的衝擊雖已逐漸被市場消化，包括東協國家在內之各國與美方陸續展開對話協商，也使得市場投資情緒和緩，但考量川普行事風格變化快速，在關稅政策仍具有不確定性下，適度配置於東協市場有助平衡投資組合波動。

原因在於東協國家內需動能強韌，面相內需的產業占股市組成超過50%，受到外部環境變化的影響相對低。再者，東協多數國家央行也表示將透過寬鬆貨幣政策支撐經濟，以隨時應對關稅不確定性。

張諺祺指出，東協國家另一優勢為投資題材多元，提供差異化收益來源與資本利得潛在空間，包括擁有自然資源優勢和部分重工業仍驅使FDI續朝東南亞布局，可望帶動相關產業發展。此外，受惠人口組成年輕與收入增長，東協消費動能強勁，金融、消費、電信等類股表現亦可留意。

統一大東協高股息基金經理人黃柏章表示，過去中國供應商較常用來做產地標示出口至美國市場的國家，包括越、泰，對美出口占比較高，受關稅影響幅度也較大，使股市波動幅度劇烈。

先前印尼受政治因素影響，股市下跌幅度較大，評價相對低，且對美出口占比較低，受關稅影響幅度較小，使近期印尼股市波動相對和緩。新加坡的關稅增加幅度相對較低，影響也較小。故看好印尼消費類股及金融類股，新加坡則看好金融類股。