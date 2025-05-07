台幣混合基金 可靈活布局台股及海外股債資產

關稅戰未平、匯率戰又起，投信法人表示，因應台幣升值的基金投資策略，最簡單的方式就是增持台幣資產部位，建議可透過布局新台幣靈活混合型基金，藉由機動布局台股及海外各主要股債資產，降低匯率與單一產業市場波動風險。

根據理柏資訊統計，新台幣靈活混合型基金類型共有130多檔，除了台股及海外平衡型外，還包括聚焦區域或全球市場的股債組合平衡型，以及多重資產類型，透過經理人主動式操作，並依總經、貨幣政策及產業趨勢現況，靈活調整台股、海外股債商品等各類資產比重，以追求長期報酬穩健增長為目標，投資人可依風險屬性擇優布局。

圖／經濟日報提供

隨熱錢擁入帶動新台幣強勢升值，外資連三個交易日買超約789億元，也凸顯資金對台股後市表現並不看淡。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，布局除了聚焦高殖利率等防禦部位之外，隨外資回流，亦看好大型權值股表現，也會伺機加碼布局跌深之電子股、同時篩選具流動性個股或者內需題材，做更多元的配置，增進長線布局台股趨勢的勝率，同時應對可能的盤勢波動。復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出，全球股市歷經4月修正，因籌碼面乾淨、川普立場軟化，有利股市反彈，惟政策不確定性仍使企業獲利有下修壓力。由於歐股評價相對便宜、財政政策轉向寬鬆，區域配置從年初的偏好美股，轉為歐美均衡配置，此外，也部分配置台股以對沖匯率風險。

野村投信表示，川普對關稅態度出現軟化跡象，加上部分國家與美國的關稅協商即將有結果，提振美股與台股的投資信心，不過，台灣的關稅協商結果未底定前，投資信心仍相對疲弱，股市也容易受消息面影響出現震盪。