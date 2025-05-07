台幣混合基金 可靈活布局台股及海外股債資產

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
建議可透過布局新台幣靈活混合型基金，藉由機動布局台股及海外各主要股債資產，降低匯率與單一產業市場波動風險。圖/聯合報系資料照
建議可透過布局新台幣靈活混合型基金，藉由機動布局台股及海外各主要股債資產，降低匯率與單一產業市場波動風險。圖/聯合報系資料照

關稅戰未平、匯率戰又起，投信法人表示，因應台幣升值的基金投資策略，最簡單的方式就是增持台幣資產部位，建議可透過布局新台幣靈活混合型基金，藉由機動布局台股及海外各主要股債資產，降低匯率與單一產業市場波動風險。

根據理柏資訊統計，新台幣靈活混合型基金類型共有130多檔，除了台股及海外平衡型外，還包括聚焦區域或全球市場的股債組合平衡型，以及多重資產類型，透過經理人主動式操作，並依總經、貨幣政策及產業趨勢現況，靈活調整台股、海外股債商品等各類資產比重，以追求長期報酬穩健增長為目標，投資人可依風險屬性擇優布局。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

隨熱錢擁入帶動新台幣強勢升值，外資連三個交易日買超約789億元，也凸顯資金對台股後市表現並不看淡。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，布局除了聚焦高殖利率等防禦部位之外，隨外資回流，亦看好大型權值股表現，也會伺機加碼布局跌深之電子股、同時篩選具流動性個股或者內需題材，做更多元的配置，增進長線布局台股趨勢的勝率，同時應對可能的盤勢波動。復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出，全球股市歷經4月修正，因籌碼面乾淨、川普立場軟化，有利股市反彈，惟政策不確定性仍使企業獲利有下修壓力。由於歐股評價相對便宜、財政政策轉向寬鬆，區域配置從年初的偏好美股，轉為歐美均衡配置，此外，也部分配置台股以對沖匯率風險。

野村投信表示，川普對關稅態度出現軟化跡象，加上部分國家與美國的關稅協商即將有結果，提振美股與台股的投資信心，不過，台灣的關稅協商結果未底定前，投資信心仍相對疲弱，股市也容易受消息面影響出現震盪。

延伸閱讀

外資三天注資台股789億元 持續押寶金融與反向ETF

拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

台股4月大逃殺 第一金證券抗「川震」有成

黃蔭基：台股第二支腳18,600點 台幣30.7之上都是買點

相關新聞

台幣混合基金 可靈活布局台股及海外股債資產

關稅戰未平、匯率戰又起，投信法人表示，因應台幣升值的基金投資策略，最簡單的方式就是增持台幣資產部位，建議可透過布局新台幣...

多重資產基金 抗波動

全球貿易戰持續不穩定，近月來國際股市同樣震盪，多重資產型基金近一個月來以科技、醫療、永續等類型表現穩健。法人建議，投資組...

歐股基金績效正點 今年來六檔報酬超過一成

美國總統川普關稅戰讓美國例外論遭受質疑，資金流出美國，歐洲市場成為吸金亮點，歐股基金也是今年來少數仍可維持正報酬商品。法...

印度股漲勢猛 稱冠全球

美國總統川普的對等關稅政策重擊金融市場，觀察關稅政策4月2日宣布以來全球主要股市表現，新興國家表現佳，包括印度、印尼、泰...

五檔基金、ETF今開募 美股相關產品可趁波段低檔布局

近期進入國內投信新募基金高峰期，今（5）日同場開募的基金、ETF更多達五檔，除主動群益台灣強棒（00982A）、台新標普...

國人定期定額最愛台股 跨國投資股票型、多重資產等商品受青睞

美國對等關稅引發市場震盪，全球市場被美國川普政府反覆的關稅政策所籠罩。據投信投顧公會統計，去年11月起美國大選到3月底，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。