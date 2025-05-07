多重資產基金 抗波動

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
多重資產型基金績效 圖／經濟日報提供
多重資產型基金績效 圖／經濟日報提供

全球貿易戰持續不穩定，近月來國際股市同樣震盪，多重資產型基金近一個月來以科技、醫療、永續等類型表現穩健。法人建議，投資組合中，可適度配置多重資產型基金分散風險，進可攻、退可守。

根據CMoney統計至2日，觀察多重資產型基金近一個月績效表現，以AI科技、日本、醫療、永續等類型，包括：合庫AI多重資產、合庫核心趨勢多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、匯豐超核心優化多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金，績效達4%以上。

另外，聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、凱基未來世代關鍵收息多重資產、兆豐日本優勢多重資產、第一金全球永續影響力投資多重資產、鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金，績效介於2.9%至3.3%，表現優於台股大盤。

安聯投信分析，市場持續聚焦接下來聯準會利率政策步調。美國以外的區域都還有政策空間，例如：歐洲與英國還有降息空間、中國仍有政策支持；歐洲受到寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持。日銀持續邁向貨幣正常。展望後市，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。

在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。此外，科技、醫療上，232條款調查對半導體與生技製藥的調查結果，以及川普後續作為，仍將對後市產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，仍須保持謹慎、維持彈性。

除了部分產業表現抗震，多重資產基金也持續追蹤主要股市表現，野村投信指出，日本政府將積極透過國家政策長期支持AI產業在日本的發展，股價展望正向。而日本與全球股市相關性低，能夠有所互補，達成分散風險的效果。

事實上，日本作為AI科技製造重鎮，不僅擁有完整材料供應鏈與研發基礎，近年在AI政策、資金投入及法規鬆綁方面持續加碼，日本政府大力推動半導體及AI產業，展現重返AI強國的決心，並為日股帶來利多因素。

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