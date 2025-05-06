歐股基金績效正點 今年來六檔報酬超過一成

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
歐股基金，績效正點(路透)
歐股基金，績效正點(路透)

美國總統川普關稅戰讓美國例外論遭受質疑，資金流出美國，歐洲市場成為吸金亮點，歐股基金也是今年來少數仍可維持正報酬商品。法人表示，歐股目前具備五大利多，接下來還有歐洲央行降息題材，投資人可伺機布局。

統計至5日，今年來道瓊歐洲600指數上漲6.8%、優於標普500指數下跌3.32%的表現，若再加計今年以來歐元兌美元升值9.2%、歐元兌新台幣也有0.3%升幅，展現股匯齊揚的多頭氣焰。

統計今年來至5日，滙豐歐元區價值、高盛歐元高股息 、富蘭克林坦伯頓潛力歐洲 、荷寶歐洲低波動股票、施羅德歐元股票、景順永續性歐洲數據驅動等六檔報酬率都超過一成，摩根JPM歐洲小型企業、富達歐盟50、歐義銳榮歐洲中小型股也以超過9%的報酬率緊追在後。

圖／經濟日報提供
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富蘭克林證券投顧表示，歐洲股市現在正處五大利多匯集的甜蜜點，包括評價便宜、資金行情、財政刺激、獲利回升和俄烏停火談判紅利機會，看好歐洲股市有望延續反彈。

即使歷經本波歐股反彈並收斂數年與美股間的差距，道瓊歐洲600指數目前本益比僅14.9倍，加上德國政府推出大規模財政刺激政策，有利歐元兌美元延續升值，加速引導資金回流歐股。另一方面，若俄烏停火，重建題材將嘉惠歐洲相關企業。

歐義銳榮亦評估，歐洲央行仍可望持續降息時程，近期油價持續下滑有助通膨控制，歐洲央行（ECB）下次會議時間點在6月，研判仍有降息空間，有利歐股。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人克雷格．卡麥隆表示，川普政府政策引發的地緣政治情勢變化，促使歐洲國家增加國防支出，德國近期推動的5,000億歐元一籃子計畫，將成為經濟成長和投資者信心的積極催化劑。此外，當前地緣政治情勢讓歐盟兩大經濟體法國和德國比過往更加團結。

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