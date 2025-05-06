印度股漲勢猛 稱冠全球

美國總統川普的對等關稅政策重擊金融市場，觀察關稅政策4月2日宣布以來全球主要股市表現，新興國家表現佳，包括印度、印尼、泰國、韓國、菲律賓、巴西等國名列前十，其中印度上揚5.4%，漲幅居全球之冠。

投信法人分析，印度在穩健經濟、對美曝險低等優勢加持下，股市率先回穩，印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，投資人可留意印度基金投資契機。

群益投信印度研究團隊表示，印度股市在2024年9月先於其他國家進入修正，近期外資信心回籠，4月外資淨流入12.7億美元，帶動印度股市從低點反彈。印度Nifty 50指數近一月上揚10.38%，在全球金融市場受對等關稅影響甚深之時，更顯其抗跌追漲的實力。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，今年以來印、美兩國高層領導人頻繁互訪，積極深化兩國的經貿夥伴關係，近日傳出印度有望成為首批與美國簽訂關稅協議的國家，印度也有意提供美國未來最惠國待遇，以確保印度能取代中國接下更多國際訂單，並加速供應鏈大洗牌。

在貿易戰逐步升溫下，Apple、Google、Samsung等大廠紛紛擴大印度製造計畫，讓印度製造業產出指數創下近八個月來新高紀錄。在經濟持穩下，外資回籠，同步提振印度股市表現。展望後市，看好金融、國防、必須消費、原物料等產業。

富蘭克林證券投顧表示，印度商品出口約占GDP比重12%，其中對美商品出口僅占GDP的2.1%，為亞洲經濟體中最低者，預期受美國加徵關稅直接影響較低，且印度與美國正就貿易協議進行磋商，應有助推動美國調降對印度對等關稅措施。