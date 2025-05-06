鋒裕匯理聯手渣打 推 CIO 精選均衡證券投資信託基金

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美國政府的對等關稅政策，引發全球股債市劇烈震盪，投資不確定提升，對均衡資產配置的需求亦隨之升溫。面對高度波動的金融市場，專家建議，應採取股債兼備、掌握機會的均衡配置策略，以降低單一市場風險，強化資產韌性。

鋒裕匯理投信與渣打銀行三度攜手合作，推出「鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金」，採用渣打集團首席投資辦公室的見解，藉由Amundi經驗豐富的投資團隊，打造以核心股債配置結合衛星資產策略，協助投資人掌握市場動能、同時有效對抗市場波動。

裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金涵蓋美、歐、日等成熟市場與新興市場股票，同時納入全球債券、投資等級政府及公司債、新興市場債券等標的，並搭配黃金與證券化資產等策略性配置，靈活調整投資組合，強調「攻守合宜、穩中求益」。

股市投資價值浮現債現完美契機歷史經驗顯示，企業獲利與標普500指數長期走勢呈現正相關，過去十年來兩者維持穩步上揚走勢。市場普遍認為，美國總經中長線表現穩健，一旦「讓美國再次偉大(Make America Great Again)」政策落地，可望讓美國企業獲利加速成長，並強化美股中長期投資價值。

此外，美國關稅政策超出預期，資金進入債市避險。歷史資料顯示，當美債殖利率大於等於3.5%，全球投資等級債1-5年滾動式報酬的平均表現，均為正向表現2，且預期美國聯準會今年可望降息以因應經濟放緩風險，對債市表現料將帶來支持。

債市 美國聯準會

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