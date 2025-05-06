已開發歐洲股票型基金 淨流入續居冠

美國對等關稅緩解與財報利多激勵，全球股市走揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月24日至4月30日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.97億美元續居主要市場之首，全球新興市場、拉丁美洲淨流入金額均有較前一周增溫，淨流入分別為7.42億美元、4.9億元，其餘市場呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國總統川普上周簽署行政命令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅，以防止關稅重疊產生的累積效應；與此同時，美股指標科技股財報強勁也帶動股市；另方面，美股連日上漲帶動國際股市氛圍，有報導稱川普政府已主動接觸中國大陸，希望就關稅問題進行談判，日本央行預計通膨將更晚達到目標，日圓走跌。

安聯投信表示，美國第1季GDP數據陷入負增長，一度引發衰退擔憂，但企業財報不乏亮點，科技巨頭保持對AI投資的勢頭，提振投資人風險情緒，過去一周類股漲多跌少，以科技、通訊服務領漲；美國持續請領失業救濟金人數超出預期並創下2021年以來最高，製造業PMI進一步下滑，疲弱經濟數據帶動美國十年公債殖利率走低。

歐洲方面，歐洲總裁拉加德稱實現2%目標的工作已「接近完成」；法國央行總裁對外表示「歐洲當前已不存在通膨風險」；歐洲央行調查3月消費者對未來12個月通膨率預期為2.9%，三年通膨預期略微升至2.5%。在政策與政治消息方面，歐盟計畫向美國提交貿易提案，以期推進談判進展。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，儘管短期市場氣氛顯著回溫，但全球總體經濟與政策環境仍充滿諸多不確定因素。因此，現階段資金回流主要來自於積極型投資人提前布局，對後市仍需等待更明確的經濟數據改善與政策訊號確認。在此背景下，投資人可採取分散布局的策略，聚焦基本面穩健且具備成長動能的產業領域，以提高資產配置的韌性。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI需求仍強勁， AI伺服器GB300於今年底進入量產，相關供應鏈有望提前反應，儘管近期關稅政策反覆，就價值面而言，建議投資人選擇目前被低估的AI概念股，提早布局掌握市場先機。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，第1季財報表現多優於預期，主要仍是受到部分廠商預期關稅的結果存在不確定性、提前拉貨所致；預期第2季也會因為對等關稅暫緩90天、而有提前鋪貨效益，但對等關稅政策可能對經濟面的實質影響還沒顯現，下半年仍存有不確定性。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，宜留意台股站上2萬點的重疊壓力區，在市場目前對消息面極為敏感之下，不宜躁進，汰弱留強。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。

另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局上仍須保持謹慎、保有彈性。