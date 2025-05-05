台新全球傘型基金5月5日開募 收益領航多重資產基金進可攻退可守

台新投信指出，川普關稅政策導致全球金融市場大幅震盪，但在市場急跌下，投資價值浮現。台新投信特別推出台新全球傘型基金，包含三檔子基金台新收益領航多重資產基金、台新標普500 ETF基金（009806）、台新標普科技精選ETF基金（009807），不僅瞄準成長股趨勢，亦掌握翻轉股契機，進可攻退可守，在市場動盪下提供投資人絕佳理財組合，預計5/5盛大開募。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，該基金三效合一，包括：一、資產更多元：以股債為基礎，納入另類資產，如黃金ETF、REITs等，更多元資產類別可望提升抗震力；二、布局更彈性：跳脫傳統股債固定配置框架，以前瞻觀點動態布局；三、更多成長契機：兼具趨勢成長股及翻轉成長股，雙重成長引擎，追求更多成長機會。台新投信攜手主題基金專家瑞士百達，瑞士百達於2020及2023年，榮獲指標香港最佳共同基金美元靈活配置(全球)－同級最佳、2021年Financial News年度最佳多重資產管理公司，雙強合作，發揮最佳投資效益。

台新標普500 ETF基金追蹤標普500指數，該指數涵蓋全球股市約50%的市值，市場共識觀察美國股市最好指數，整體覆蓋全美股市值超過八成，指數編制採每季定審。基金經理人黃鈺民表示，股票市場類股輪動為常態，年年各有產業贏家，一次打包標普500指數11大多元產業，不漏接輪動的投資機會。根據統計，近15年來，標普500指數年化報酬率約14%。美國股市長期看好，等待低點來臨可能錯失長線投資機會，透過半年線下加碼或定期定額都是入市好方法。

台新標普科技精選ETF基金追蹤科技精選行業指數，標普500指數廣納11大產業，其中資訊科技類為權重最大者，顯示科技產業仍是主流，指數編制亦採每季定審。基金經理人黃鈺民指出，根據統計，以近10年度表現來看，科技精選行業指數年化報酬率逹18%。進入新AI時代，軟硬體雨露均霑，科技股成長性持續看好，近科技股期已修正至合理價位，現在正是進場良機。