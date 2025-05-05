渣打攜手鋒裕匯理推 CIO 精選均衡基金 因應市場波動

渣打銀行持續擴大全球資產管理版圖，與歐洲最大、全球前十大資產管理集團鋒裕匯理投信合作，推出CIO系列第三檔新作—「CIO精選均衡基金」。該基金承襲CIO系列一貫的資產配置策略，由渣打集團首席投資辦公室（CIO）提供市場前瞻觀點，轉化為具韌性的投資組合，協助投資人在變動環境中穩中求進。

渣打銀行深耕台灣逾40年，致力協助投資人掌握市場動脈。過去推出的「CIO精選收益基金」與「CIO精選增長基金」廣獲好評，展現專業資產配置與策略執行力。本次新推出的「CIO精選均衡基金」則進一步結合股票、債券、黃金與另類資產，強調股債兼備與抗震能力，於風險與成長間取得靈活平衡。

面對地緣風險升溫、美國對多國祭出關稅等不確定因素干擾全球市場，均衡多元的資產配置策略益發重要。CIO精選均衡基金以五大核心策略出發：涵蓋多元資產（All covered）、全天候配置（All weather）、專家觀點（All expert）、靈活運用ETF（All ETF）及一站式配置優勢（All in one），打造兼顧穩健與成長潛力的新選擇。

同時，渣打亦提供「智慧FUND」平台，讓投資人可透過單筆或定期定額方式參與CIO系列基金投資，搭配自動停利、定價進場與循環轉入等功能，減少情緒干擾、提升投資效率，靈活因應市場輪動，把握長期資產增值契機。