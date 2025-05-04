五檔基金、ETF今開募 美股相關產品可趁波段低檔布局

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
五檔基金ETF，今開募。聯合報系資料照
五檔基金ETF，今開募。聯合報系資料照

近期進入國內投信新募基金高峰期，今（5）日同場開募的基金、ETF更多達五檔，除主動群益台灣強棒（00982A）、台新標普500、台新標普科技精選等ETF外，還有鋒裕匯理CIO精選均衡基金、台新收益領航多重資產基金，戰況激烈。

觀察近期募集的新基金、ETF，呈現成長型資產及收益型資產兩大主軸。其中，鋒裕匯理CIO精選均衡基金為組合型基金，以ETF為主，台新標普500、台新標普科技精選等兩檔美股ETF則可望趁美股波段低檔時布局，有機會提高勝率。

5月12日則有兩檔基金開募，即施羅德台美雙利多重資產基金、群益印美戰略多重資產基金。這兩檔都是多重資產基金，而且都是跨區域、跨資產類別的搭配，以成長型股市搭配美債降波動。6月初則有富邦台灣淨零轉型ESG 50募集，捕捉台灣進入碳定價時代的商機。

圖／經濟日報提供
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國內第一檔主動式ETF--主動野村臺灣優選將於今（5）日掛牌。這檔ETF在4月中旬募集，正逢台股低檔時進場布局，為績效起點墊定良好基礎，2日公布的最新淨值為10.14元，高於發行價10元，等於在募集期間認購的投資人都處在獲利狀態；前三大持股為台積電（2330）、鴻海、聯發科。

除主動野村臺灣優選外，近期市場還有兩檔主動式ETF加入戰場，主動群益台灣強棒ETF從今天開始募集，統一台股增長主動式ETF則於7日開募。為贏在起跑點，兩大投信都是精銳盡出，前者經理人為陳沅易，目前為群益馬拉松基金及奧斯卡基金操盤手；後者經理人為陳釧瑤，也操盤統一奔騰基金及高息優選基金。

從這些ETF經理人所掌舵的基金，可以一窺主動式ETF的風格。主動群益台灣強棒ETF以電子股為主，但也有傳產及金融股，市值分布則預計中型股占近一半，大型及小型股各占約四分之一，預估前三大持股為台積電、川湖、健策。

至於統一台股增長主動式ETF，大型股則占六成，從台股市值前300大中精選標的，高度集中在科技產業，目前預估零組件股逾三成最多，預估前三大持股為台積電、健策、嘉澤。特別的是，相較於主動野村臺灣優選及主動群益台灣強棒ETF採取目前主流的季配息，主動統一台股增長則是年配息，等於替投資人將配息滾入再投資。

ETF 台積電 群益

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