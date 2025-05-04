全球市場觀測站／日股亮眼 正向看待

美國關稅貿易戰降溫，加上企業財報助攻，美股持續反彈走勢，但成熟市場中以日本股市最為突出。投信法人表示日股基本面相對良好，評價面也較低廉，當信心回穩後，資金迅速回流帶動日股漲勢，後市也持續正向看待。

上周美國公布第1季GDP意外衰退0.3%，引起美國經濟將衰退憂慮，但4月非農業就業人數增17.7萬人，優於預期，市場預測Fed本周會議將維持利率不變。

企業財報方面，谷歌母公司Alphabet、微軟與META財報優於預期，蘋果表現則不如預期。野村投信表示，美國關稅協商持續傳出正面消息，包括中美即將展開協商以及美國即將達成首個貿易協商，美國與烏克蘭達成礦產協議也激勵市場信心，因此雖然企業財報多空參雜、經濟數據也不理想，但多頭氣勢不減，帶動美股震盪走高。惟須留意在關稅結果未確定前，市場變數仍在，宜審慎布局長期趨勢看好的族群較為合適。

日股上周表現亮眼，單周漲幅逾4%。野村投信指出，日本股市4月吸引創紀錄的大量外國資金，根據日本財務省公布的統計資料，截至4月18日，外資當月累計買超金額達3兆5,340億日圓，已創下歷年單月最高紀錄。顯示在川普政策陰晴不定衝擊市場信心之際，全球資金積極尋找美國資產之外的替代標的。

債市方面，上周美國10年期公債殖利率落至4.3%以下，主因美經濟轉弱，市場期待後續降息效應帶動。野村投信表示，美債殖利率受關稅影響波動，但只要聯準會仍在降息循環，中長期可望下行，將有利債券資產表現。持續看好受惠降息趨勢較多的投資級公司債與金融債，具較高殖利率優勢美國非投等債亦為不錯選擇，美非投等債近12個月違約率0.27%，仍在歷史低檔，且2027年前只有約7%非投等債到期，不僅降低發債需求，也有利控制違約率不致於大幅飆升。