國人定期定額最愛台股 跨國投資股票型、多重資產等商品受青睞

美國對等關稅引發市場震盪，全球市場被美國川普政府反覆的關稅政策所籠罩。據投信投顧公會統計，去年11月起美國大選到3月底，投信發行各類型基金中，每個月定期定額金額前三大類別分別為台股、跨國投資股票型與跨國多重資產。

其中，台股過去五個月來，每個月的定期定額金額，除元月因年假交易天數較少降低外，其他月份多維持在30億元附近，2月金額來到32億元；跨國投資股票型基金2月起增溫、3月增加至近16億元。

安聯投信表示，貿易戰擔憂之外，美國總統川普的不按牌理出牌，是弱化投資人風險情緒的主因，但這不是退出市場的理由，相較高關稅、鷹派貿易措施或驚悚言論，不確定性始終是最大隱憂，短線可持續關注談判進展，回歸基本面，修正當中也提供中長線布局機會。

各類型基金定期定額金額前三高 圖／經濟日報提供

在利率政策部分，美國聯準會傾向在未來幾個月維持利率不變，同時在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，策略上建議多元分散配置策略，以渡過波動。

安聯投信建議，現階段應避免對消息面過度反應，後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

更重要的是，投資策略可以多重資產、複合債及高評級債券，應對震盪保持參與。