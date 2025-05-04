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新興市場連三周上漲 成長動能具韌性、投資機會多元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國商務部表示美方近期多次主動向中國傳遞訊息希望進行談判，中方也正評估與美國進行貿易談判的可能性，此為美國總統川普提高關稅以來美中雙方可能開始談判的首個跡象，突顯兩大經濟體間僵局可能有所轉圜，加以美股科技大廠財報利多鼓舞，推動新興股市連三周上漲。

富蘭克林證券投顧表示，亞洲各國政府現階段正積極與美方進行談判以期調降關稅，加上相關的財政政策支援，或可減輕關稅政策衝擊。就中國而言，鑑於其正處於貿易戰火核心，且中國其他經濟狀況仍較疲軟，通縮、房地產市場、失業率等問題持續，可能不利市場信心，仍需強而有力的政策刺激來應對根深蒂固的總體經濟挑戰方能吸引資金回流。

富蘭克林證券投顧指出，印度商品出口約占GDP比重12%，其中對美國商品出口僅占GDP的2.1%，為亞洲經濟體中最低者，預期受美國加徵關稅直接影響較低，且印度與美國正就貿易協議進行磋商，應有助推動美國調降對印度的對等關稅措施。此外，印度政府支出恢復、民營部門資本支出成長以及國內消費動能的韌性等因素，將有助印度經濟於2025年恢復正常成長潛力，其中消費與消費升級，蓬勃發展的數位經濟及其受益者，以及結構性醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。

印度 新興市場 關稅

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