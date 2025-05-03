債券多元布局 有利可圖

全球關稅戰開打，經濟前景不明，美國總統川普最近頻頻施壓美國聯準會（Fed）降息，雖然5月降息的機率極低，但市場對於6月降息的呼聲轉強，債券市場因此暫時喘口氣，止跌回穩。

不過，川普政策反反覆覆，在市場充滿不確定因素時，法人建議，投資人應多元布局各類債券，以因應各種可能的變化。

瀚亞投信分析，如果川普後續關稅依原先規劃實施，市場預期將使美國通貨膨脹增加1至1.5個百分點，Fed可能按兵不動；但仍有部分聲音認為，美國失業率若連續升到4.5%以上，且初次失業金申請突破35萬人次，則無論美國通膨走向如何，Fed勢必要降息。

FedWatch統計，Fed在6月有機會降息1碼（即0.25個百分點），下半年再降3碼，全年有機會降4碼。由於美中貿易戰有望往協商之路邁進，對市場反應正面大於負面，美國公債殖利率連續二周下跌、價格回漲，幾乎收復4月來跌掉的失土。

瀚亞投資首席經濟學家法瑞斯（Ray Farris）認為，隨美國經濟疲軟與Fed繼續降息，美國10年期公債可能在第3季降至3.8%-3.9%。以現在4%以上的殖利率來看，是很好的進場時機點。

瀚亞看好投資等級債。根據過去Fed五次降息經驗，投資等級公司債的表現優於非投資等級公司債，也優於美國S&P 500指數；在降息啟動後的一年、二年及三年，投資等級債平均漲幅為4.1%、13.3%及20.7%。也就是說，現在仍在降息循環中，加上殖利率仍偏高，處於甜蜜點，是入市的好時機。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，川普關稅政策雖衝擊市場，但主要影響層面會在股市，投資等級債基本上較不受影響。

美銀美林報告顯示，從產業來看，僅有九個次產業會直接受到美國關稅影響，市值占比約22%，BBB級受影響投等債市值則僅約11%。

雖然市場擔心關稅會引發通膨進一步上升，但法人普遍認為，關稅造成的通膨上升效應不會過於嚴重，因為關稅通膨可能會受到同步的經濟成長放緩抵銷，並不會高於溫和通膨1%-3%的區間，因此停滯性通膨發生的機率並不高，Fed今年降息4碼的機率還是很大，有利各類債券。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，現階段股債相關性降低，因此在投資組合中配置債券，也有望降低投資波動。考量市場不確定性仍多，在市場避險需求尚存時，投資等級等債體質佳，且收益率仍具備吸引力。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰表示，近日美國對於對等關稅政策態度似有和緩，各國也陸續與美方展開協商對話，加上Fed部分官員釋放出預防性降息言論，市場投資氣氛改善，也有助債市保持穩定。

非投等債的發債企業資產負債表仍穩健、違約率維持低檔，加上擁有息收優勢，仍有望吸引資金。