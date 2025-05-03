基金特蒐／印度債基金 錢景閃亮

雖然印度市場今年一度表現失色，但近期再度展開反彈趨勢，PGIM保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，在全球都受到川普關稅衝擊的環境下，印度可望解脫關稅枷鎖，近期印度政府宣稱，美印雙方互惠的貿易協議談判「有重大進展」。

張世東分析，據統計，2024年美印雙邊商品貿易總額約達1,290億美元，印度對美國的貿易順差約為457億美元，而今年2月印度總理亦承諾將，2030年前美印雙邊貿易額將增至5,000億美元，同時計劃擴大向美國購買軍備、原油和液化天然氣。

另外，他說明，印度3月CPI通膨年增率由前月的3.6%再降至3.3%，稍低於央行的目標區間中值4%，受惠於蔬菜價格降幅，第1季CPI平均值約在3.8%。整體而言，印度核心通膨持平於4.1%，主受黃金價格年增率34%影響，若排除黃金外之核心通膨僅3.3%，相當溫和，眼見去年基期即目前的蔬果價格趨勢推估，今年通膨仍將持續下降，有利於印度央行降息。

針對印度央行的態度，張世東分析，印度央行4月貨幣委員會決議將回購利率調降25bp至6.00%，獲得委員一致通過，立場由「中性」轉為「寬鬆」，而「寬鬆」立場代表未來利率的方向向下。

印度央行行長表示，印度儲備銀行和政府將共同努力管理經濟成長和通膨，雖然美國關稅將影響所有國家，但預計對印度的影響相對較小。根據預估，印度CPI及GDP預測值各調降0.2%，預期2025-2026財年（2025Q2-2026Q2） CPI為4.0%，財年GDP為6.5%，至於印度央行下半年降息空間仍在，預計本次降息幅度為100bps，降息終點估計至明年為5.5%。張世東表示，受到對等關稅方向逐漸清晰，市場評估印度相對具競爭優勢，印度出口增值直接效果及間接效果才佔印度GDP 2.1%，確實影響程度較輕，激勵印度股匯市在4月第二週後明顯止穩，帶動印度股匯市走勢相對強勢。

PGIM保德信印度機會債券基金經理人張世東。保德信／提供

張世東分析，印度3月出口年增0.7%至419億美元，進口增11.4%至635億美元，美國持續祭出關稅政策之際，印度因石油和黃金進口大增，3月貿易赤字擴大至215.4億美元。

雖然川普關稅政策對包括印度在內的新興國家經濟，無可避免仍會產生一定程度的影響，然而新興國家與中國、歐洲等大國條件不同，難有採取報復措施之本錢，加上4月2日前，貿易先行指標已顯示貿易狀況轉差，因此仰賴外貿之新興國家近期持續與美國積極談判當中。

至於從籌碼觀察，張世東說明，印度在內的新興市場籌碼面相對穩定，由於過去兩年資金大多集中於科技股，因此經歷2022年至2024年新興市場資金流出後，當前籌碼面對印度債有回補機會，然仍須留意關稅戰對印度債市所造成的波動，雖然關稅暫緩90天對市場來說是喘息，然而近期的波動，所有信用面都會重新受到檢視，也因此造成新興市場非投資等級與投資等級信用利差之差距有所擴大，顯示目前風險氣氛仍較為不穩，建議仍將持續追蹤觀察。

操作心法

在國際資金買盤之下，截至2024年9月底，外資持有的印度公債FAR債券已接近至整體FAR債券總額的6%，雖然近期中國股市的題材性，吸引外資由印度股市轉進中國股市，不過印度的成長性及中美博弈，使印度製造受惠的長線因素仍存在，不需過度擔心外資在股市部位賣超會持續。（崔馨方）

投資小叮嚀

●指數公司FTSE Russel於去年10月初宣布將印度債納入至新興市場政府公債指數，預計吸引70億美元至90億美元被動資金流入，另外，富時也將自2025年9月起將印度債加入指數，分六個月期間將權重調整為9.35%。

●印度盧比近期有高機率呈現區間走勢，受川普政策影響，美元弱勢而盧比走強，不過印度央行將適時進場控制匯率，而外匯存底充沛給予印度央行調控空間，未來一季預估盧比波動區間為85至87，建議盧比曝險維持70%左右。（崔馨方）