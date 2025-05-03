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債券基金宜長線操作 穩中求勝

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

由於關稅戰引發了資本市場動盪不安，各種消息滿天飛舞，部分投資人擔心美元資產貶值，因此拋售美債。

不過，貨幣政策未來可能轉向，也將牽動美債殖利率回落，債券價格有望看漲，吸引不少買盤提前進駐。

基富通總經理王浩宇表示，債券是政府或企業向投資人借錢，並約定好支付利息的方式與還款期限的借據，只要沒有出現違約情形，投資期間持續領息、到期後拿回本金。債券基金主要投資債券，基金經理人通常也會採取長期操作策略，所以債券回報通常有九成以上來自債息。

如果投資人想入手債券基金，現在是否為進場良機？如果投資人已持有債券產品，未來該減碼或加碼？王浩宇認為，投資人應該先問自己：「投資策略是長期獲取穩健的債息收入？或是追求短期債券價格波動帶來的資本利得？」如果是前者，任何時候都是投資債券基金的好時機；如果是後者，要留意市場風險較高。

面對未來資本市場紛擾不斷，王浩宇表示，債券基金可作為資產配置中重要的一環，例如配置信用評級較高的政府公債、企業債，或者是對於利率變動敏感度較低、流動性較佳的短天期債券，來降低投組的波動度。

基富通指出，對於不知道如何做好資產配置的投資人，也可以考慮投資股票、債券同時布局的平衡型基金或多重資產基金。另外，基富通平台還提供「好享Check－基金健檢」的功能，幫助投資人檢視目前基金的投資概況，進而根據個人的風險承受度來調整投資配置。

債券 王浩宇

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