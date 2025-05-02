日股擁利多 錢景可期

日本睽違數十年舉辦世界博覽會，官方統計，累計超過百萬人次進場。投信法人表示，日本觀光熱度已超越疫情前的水準，消費經濟推升經濟成長，加上企業財務重整持續進化，股市行情值得期待，建議定期定額介入日本基金。

根據國際觀光振興機構統計，旅日旅客2024年全年達3,680萬人次，超越2019年歷史新高的3,190萬人次，今年熱度不減，首季旅日人次已超過2024同期表現，預期旅日遊客消費也將在2030年前翻倍成長。

美中貿易戰出現緩和跡象，市場情緒回穩。統計至4月28日，日經225指數今年以來下跌10.2%，相較之下，日本中小型股表現較亮眼。根據理柏統計，境內外日股基金今年來績效前三強的產品包括：駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金、瀚亞投資-日本動力股票基金、駿利亨德森遠見基金-日本機會基金。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊認為，旅遊觀光消費將帶動日本經濟成長，搭配企業持續進行財務重整，相關廠商業績有望蒸蒸日上之外，也有望進一步吸引資金流入，在關稅戰中展現出韌性。

舉例來說，朝日（Asahi）集團已規劃財務重整的時程，預期該公司8月將開始股票回購，並提升配息率政策；麒麟控股則重整核心業務，預計今年收購Blackmores和Fancl後，股東回報政策將基本維持目前40%或以上的配息率（payout ratio）。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，受惠今年春鬥薪資成長、內需暢旺、外資湧進、日企大幅改革有成，迎來結構性成長，受到投資人青睞。