快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

台股基金 長線帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股4月跌460點、跌幅2.2%，近一周則反彈3%。觀察台股基金表現，「近月抗跌、近周回升」反映資金信心回溫。法人表示，雖然短期市場波動加劇，但據歷史經驗顯示，掌握回檔後的台股基金適度布局，長線資產增值機會越大。

根據CMoney統計台股基金4月績效，呈現「近月抗跌、近周反彈」態勢，包括：國泰中小成長、群益馬拉松、兆豐國民、群益奧斯卡、摩根新興科技、街口台灣、野村優質、凱基台灣精五門、摩根中小、摩根台灣金磚基金等。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，據彭博統計自1969年以來，台股曾有多達17次首季報酬率為負的情況，在此情況下會有12次「第2季至第4季」加總為正報酬。

值得注意的是，當第1季跌幅較深（如跌幅超過10%）時，後續三季（第2至第4季）的表現往往會令市場驚艷。

例如，2020年第1季台股大跌19.0%，但隨後在政策刺激與經濟復甦帶動下，後續三季大漲45.1%；1994年首季下跌13.5%，全年後段亦強勁回升33.0%；1977年首季重挫11.0%，後續三季同樣反彈32.5%。

綜合群益、街口投信提醒，市場近期受川普關稅政策震盪，川普盼透過關稅推動美國製造與地緣政治重塑。

雖政策引發資本市場擔憂經濟放緩與通膨風險，但隨美國與各國展開協商、AI需求持續增溫，台灣半導體與硬體產業鏈具長線競爭力。然而，經濟下修風險未除，惟關稅暫緩實施及年底前選舉推動經濟動能，台股有望震盪築底，年底仍有望反彈挑戰高點。

展望後市，野村投信進一步分析，台股基本面尚稱穩健，短線下跌風險已大幅降低，融資餘額大幅下修、籌碼面趨於乾淨，顯示大盤已來到相對底部。

目前正處於大漲大跌後的觀望整理期，半年線為初步支撐，若關稅談判取得進展，後續有望反彈挑戰季線。

中長期看，AI仍是全球產業主軸，台灣具備供應鏈及製造優勢，加上去年企業獲利創次高，今明兩年配息表現可期，投資人可採取「震盪階段防禦、高息因子打底，等待轉折切入AI」的雙階段策略因應。

延伸閱讀

製造業無薪假升溫！三家通報近300人 部分業者反映將受關稅衝擊

收益轉負！美關稅衝擊股市重挫 勞動基金3月單月虧損1716億

台股站回2萬點 三檔新發行市值型ETF表現各異

群益投顧：Exit America？內需廣大、政策加持 歐股底氣強

相關新聞

台股基金 長線帶勁

台股4月跌460點、跌幅2.2%，近一周則反彈3%。觀察台股基金表現，「近月抗跌、近周回升」反映資金信心回溫。法人表示，...

日股擁利多 錢景可期

日本睽違數十年舉辦世界博覽會，官方統計，累計超過百萬人次進場。投信法人表示，日本觀光熱度已超越疫情前的水準，消費經濟推升...

全球科技基金 大復活

關稅戰劍拔弩張的情勢趨緩，資金重返科技股，推升指標科技指數逐步收復失土，並帶動全球科技股票基金復「電」，自波段低點反彈以...

連續10年正報酬 專家看好印度基金長期績效

今年以來，全球金融市場持續遭受美國總統川普上任以來政策之亂而表現震盪，讓投資人不知何去何從。觀察全球股市各年度表現，印度...

企業申報營所稅 盈虧互抵「三要三不」

所得稅結算申報今（1）日展開，財政部高雄國稅局表示，企業申報營所稅時，稅法訂有盈虧互抵機制，只要符合規定，即可將前十年核...

申報個人綜合所得稅 健保費、補充保費可列扣

5月報稅季到了，中央健康保險署昨（30）日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。