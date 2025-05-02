台股4月跌460點、跌幅2.2%，近一周則反彈3%。觀察台股基金表現，「近月抗跌、近周回升」反映資金信心回溫。法人表示，雖然短期市場波動加劇，但據歷史經驗顯示，掌握回檔後的台股基金適度布局，長線資產增值機會越大。

根據CMoney統計台股基金4月績效，呈現「近月抗跌、近周反彈」態勢，包括：國泰中小成長、群益馬拉松、兆豐國民、群益奧斯卡、摩根新興科技、街口台灣、野村優質、凱基台灣精五門、摩根中小、摩根台灣金磚基金等。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，據彭博統計自1969年以來，台股曾有多達17次首季報酬率為負的情況，在此情況下會有12次「第2季至第4季」加總為正報酬。

值得注意的是，當第1季跌幅較深（如跌幅超過10%）時，後續三季（第2至第4季）的表現往往會令市場驚艷。

例如，2020年第1季台股大跌19.0%，但隨後在政策刺激與經濟復甦帶動下，後續三季大漲45.1%；1994年首季下跌13.5%，全年後段亦強勁回升33.0%；1977年首季重挫11.0%，後續三季同樣反彈32.5%。

綜合群益、街口投信提醒，市場近期受川普關稅政策震盪，川普盼透過關稅推動美國製造與地緣政治重塑。

雖政策引發資本市場擔憂經濟放緩與通膨風險，但隨美國與各國展開協商、AI需求持續增溫，台灣半導體與硬體產業鏈具長線競爭力。然而，經濟下修風險未除，惟關稅暫緩實施及年底前選舉推動經濟動能，台股有望震盪築底，年底仍有望反彈挑戰高點。

展望後市，野村投信進一步分析，台股基本面尚稱穩健，短線下跌風險已大幅降低，融資餘額大幅下修、籌碼面趨於乾淨，顯示大盤已來到相對底部。

目前正處於大漲大跌後的觀望整理期，半年線為初步支撐，若關稅談判取得進展，後續有望反彈挑戰季線。

中長期看，AI仍是全球產業主軸，台灣具備供應鏈及製造優勢，加上去年企業獲利創次高，今明兩年配息表現可期，投資人可採取「震盪階段防禦、高息因子打底，等待轉折切入AI」的雙階段策略因應。