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連續10年正報酬 專家看好印度基金長期績效

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎。記者賴昭穎／攝影
群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎。記者賴昭穎／攝影

今年以來，全球金融市場持續遭受美國總統川普上任以來政策之亂而表現震盪，讓投資人不知何去何從。觀察全球股市各年度表現，印度股市是目前唯一從2015年至2025年連續10年都年度正報酬的股市。市場法人表示，印度股市雖難逃川普之亂表現震盪，不過今年來仍維持上漲2.75%實屬不易，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。

觀察投信發行印度基金超過10年的有7檔，以近十年績效表現來看，群益印度中小漲幅154.42%表現居冠。群益投信印度研究團隊指出，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，是深具投資價值的好標的。在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，投資人可多留意印度基金的長期投資契機。

群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。整體而言，印度在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，操作面上，由於信貸放鬆是近期政策變化較大的部分，金融業整體放貸可望加速，因此金融股可留意，其餘如原物料（肥料、製冷劑報價上漲）、公共事業（用電量改善）與工業股（國防訂單增加）也值得留意投資契機。

印度 群益

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