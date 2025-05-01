頂樓設置招牌須報所得

5月房屋稅開徵，台中稅務局表示，民眾若將自家頂樓提供給廣告公司設置大型看板，不屬於課徵房屋稅範圍；稅局提醒，屋主若有因此收取費用，記得要納入租賃所得申報綜合所得稅。

稅務局表示，頂樓加裝廣告招牌或看板，雖會增加建物結構負荷，但並不會因此提高房屋本身使用價值，因此依《房屋稅條例》規定，這種情況並不屬於房屋稅課徵範圍。

稅務局提醒，屋主若有出租屋頂空間收取廣告費情形，這部分仍然屬於租賃所得，須依法向所在地國稅局誠實申報收入，否則將有逃漏稅之虞。

稅務局指出，廣告招牌設置是否需課稅，關鍵在於其是否實質增加房屋使用價值；若僅為承租屋頂空間設置招牌，則無需繳納房屋稅，但須注意申報租金收入並依法申請設置許可。