申報個人綜合所得稅 健保費、補充保費可列扣

5月報稅季到了，中央健康保險署昨（30）日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額2.4萬元上限限制。

依照稅法規定，納稅人報稅時可以申報列舉扣除的保險費，是指納稅人本人、配偶和直系親屬人身保險（包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險）、勞工保險、國民年金保險、就業保險、勞工職災保險、軍、公、教保險、農民健康保險、全民健康保險等保險費。

依規定，保險費扣除額必須符合被保險人與要保人應在同一申報戶，不過全民健保不在此限；除健保費可全額扣除外，其餘保險費每人每年扣除數額最多不超過2.4萬元，申報時應檢附保險費收據正本。

健保署表示，民眾辦理綜所稅申報，可透過綜所稅電子結算申報繳稅系統，在完成身分驗證後，即可下載去年度健保費和補充保費資料，免檢附繳費單據，對納稅人而言相當方便。

健保署表示，民眾若需要去年度健保費繳費證明，有五種管道可以取得。首先是利用健保快易通APP，申請將繳費證明寄至指定電子信箱；第二是在健保署全球資訊網申請下載；第三是在統一超商多媒體資訊工作站申辦，但須支付列印費。

第四，在鄉、鎮、市、區公所加保的民眾，可攜帶個人身分證正本，向公所申請，在公司或工會、農會、漁會投保的民眾，也可向工會等單位申請；第五，補充保險費扣費證明，可向各扣繳單位申請。