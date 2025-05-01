快訊

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

申報個人綜合所得稅 健保費、補充保費可列扣

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
5月報稅季到了，中央健康保險署30日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除。圖／聯合報系資料照片
5月報稅季到了，中央健康保險署30日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除。圖／聯合報系資料照片

5月報稅季到了，中央健康保險署昨（30）日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額2.4萬元上限限制。

依照稅法規定，納稅人報稅時可以申報列舉扣除的保險費，是指納稅人本人、配偶和直系親屬人身保險（包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險）、勞工保險、國民年金保險、就業保險、勞工職災保險、軍、公、教保險、農民健康保險、全民健康保險等保險費。

依規定，保險費扣除額必須符合被保險人與要保人應在同一申報戶，不過全民健保不在此限；除健保費可全額扣除外，其餘保險費每人每年扣除數額最多不超過2.4萬元，申報時應檢附保險費收據正本。

健保署表示，民眾辦理綜所稅申報，可透過綜所稅電子結算申報繳稅系統，在完成身分驗證後，即可下載去年度健保費和補充保費資料，免檢附繳費單據，對納稅人而言相當方便。

健保署表示，民眾若需要去年度健保費繳費證明，有五種管道可以取得。首先是利用健保快易通APP，申請將繳費證明寄至指定電子信箱；第二是在健保署全球資訊網申請下載；第三是在統一超商多媒體資訊工作站申辦，但須支付列印費。

第四，在鄉、鎮、市、區公所加保的民眾，可攜帶個人身分證正本，向公所申請，在公司或工會、農會、漁會投保的民眾，也可向工會等單位申請；第五，補充保險費扣費證明，可向各扣繳單位申請。

延伸閱讀

「手術封合劑」5月納健保給付 健保署估每年1400人受惠

落實善終權益 健保署新增「預立醫療決定簽署」對象、場域

健保費全額可列扣除額 健保署教5大管道取得繳費證明

外幣保單保費占比 大降

相關新聞

企業申報營所稅 盈虧互抵「三要三不」

所得稅結算申報今（1）日展開，財政部高雄國稅局表示，企業申報營所稅時，稅法訂有盈虧互抵機制，只要符合規定，即可將前十年核...

申報個人綜合所得稅 健保費、補充保費可列扣

5月報稅季到了，中央健康保險署昨（30）日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年...

節能家電補助延長兩年半

行政院今（1）日將通過《貨物稅條例》修正草案，將購買節能電器每台最高退稅2,000元措施，延長實施至2027年12月31...

頂樓設置招牌須報所得

5月房屋稅開徵，台中稅務局表示，民眾若將自家頂樓提供給廣告公司設置大型看板，不屬於課徵房屋稅範圍；稅局提醒，屋主若有因此...

ETF 5月喜迎配息潮 00878 本季擬配0.47元

ETF配息潮即將來臨，包含ETF人氣王在內的國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續、及野村趨勢動能高息率先在昨（30）日公告...

五檔債券型 年化配發率逾5% 00953B 年化配息率約8.5%

下周將有五檔債券ETF除息，這五檔債券ETF的年化配息率皆有5%以上。投信法人表示，雖然債市受政策不確定性因素影響而波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。