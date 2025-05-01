企業申報營所稅 盈虧互抵「三要三不」

所得稅結算申報今（1）日展開，財政部高雄國稅局表示，企業申報營所稅時，稅法訂有盈虧互抵機制，只要符合規定，即可將前十年核定虧損從年度純益額中扣除後再課稅，可達省稅效果，不過提醒企業若要申報虧損，應牢記「三要三不」。

「三要」是指適用盈虧互抵的三大要件。首先是「會計帳冊簿據完備」，依所得稅法規定，企業應具備足以正確計算營利事業所得額的帳簿憑證及會計紀錄；其次，在虧損及申報扣除年度，都應使用藍色申報書或經會計師查核簽證；第三，是如期申報。

國稅局表示，企業符合三大要件，才可主張盈虧互抵。

「三不」則是指申報盈虧互抵時常見的三大錯誤：短漏報稅額、未正確處理投資收益、房地合一稅虧損不按順位扣除。

國稅局表示，首先，企業若涉及短漏報所得額等情況，除非短漏報情節輕微，否則原則上將不可適用盈虧互抵。

所謂短漏報情節輕微，依財政部函釋，即短漏報所得稅額不超過10萬元，或短漏報課稅所得額占全年所得額比率不超過5％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，才能視為情節輕微、仍可適用盈虧互抵。 此外包括虧損及申報扣除年度都要如期申報，才能適用盈虧互抵。

其次，若有投資收益，更要謹慎處理，常有公司忘了先以投資收益抵減虧損。官員解釋，所得稅法規定，企業投資國內其他營利事業，所獲配股利或盈餘不計入所得額課稅。因投資收益不課稅，企業也就忘了先用來抵減虧損，導致漏稅。

舉例來說，甲公司申報2023年營所稅時，列報前十年虧損1,400萬元，該虧損來自2022年，已由國稅局核定，不過甲公司在2022年曾取得100萬元免稅投資收益，依法應先自虧損額中扣除，故實際可扣除虧損僅1,300萬元，遭國稅局補稅20萬元。

最後，企業申報房地合一2.0也適用盈虧互抵，但房地交易損失只能抵減房地交易所得，並且應依規定順位依次減除， 第一順位是「當年度相同稅率」者，第二順位是「當年度不同稅率」者，這兩項抵完仍有餘額，才能留抵交易年度次年起十年內的房地交易所得。