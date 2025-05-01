快訊

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

百日執政專訪與記者起爭執 川普：你為什麼不同意我？

企業申報營所稅 盈虧互抵「三要三不」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
稅務示意圖。 聯合報系資料照片

所得稅結算申報今（1）日展開，財政部高雄國稅局表示，企業申報營所稅時，稅法訂有盈虧互抵機制，只要符合規定，即可將前十年核定虧損從年度純益額中扣除後再課稅，可達省稅效果，不過提醒企業若要申報虧損，應牢記「三要三不」。

「三要」是指適用盈虧互抵的三大要件。首先是「會計帳冊簿據完備」，依所得稅法規定，企業應具備足以正確計算營利事業所得額的帳簿憑證及會計紀錄；其次，在虧損及申報扣除年度，都應使用藍色申報書或經會計師查核簽證；第三，是如期申報。

國稅局表示，企業符合三大要件，才可主張盈虧互抵。

「三不」則是指申報盈虧互抵時常見的三大錯誤：短漏報稅額、未正確處理投資收益、房地合一稅虧損不按順位扣除。

國稅局表示，首先，企業若涉及短漏報所得額等情況，除非短漏報情節輕微，否則原則上將不可適用盈虧互抵。

所謂短漏報情節輕微，依財政部函釋，即短漏報所得稅額不超過10萬元，或短漏報課稅所得額占全年所得額比率不超過5％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，才能視為情節輕微、仍可適用盈虧互抵。 此外包括虧損及申報扣除年度都要如期申報，才能適用盈虧互抵。

其次，若有投資收益，更要謹慎處理，常有公司忘了先以投資收益抵減虧損。官員解釋，所得稅法規定，企業投資國內其他營利事業，所獲配股利或盈餘不計入所得額課稅。因投資收益不課稅，企業也就忘了先用來抵減虧損，導致漏稅。

舉例來說，甲公司申報2023年營所稅時，列報前十年虧損1,400萬元，該虧損來自2022年，已由國稅局核定，不過甲公司在2022年曾取得100萬元免稅投資收益，依法應先自虧損額中扣除，故實際可扣除虧損僅1,300萬元，遭國稅局補稅20萬元。

最後，企業申報房地合一2.0也適用盈虧互抵，但房地交易損失只能抵減房地交易所得，並且應依規定順位依次減除， 第一順位是「當年度相同稅率」者，第二順位是「當年度不同稅率」者，這兩項抵完仍有餘額，才能留抵交易年度次年起十年內的房地交易所得。

延伸閱讀

銷售禮券開發票 兩種樣態

企業賣地 精算應稅所得

手機報稅 依循五步驟

央行透露沒有海湖莊園協議 楊金龍：美未要求台幣升值

相關新聞

企業申報營所稅 盈虧互抵「三要三不」

所得稅結算申報今（1）日展開，財政部高雄國稅局表示，企業申報營所稅時，稅法訂有盈虧互抵機制，只要符合規定，即可將前十年核...

申報個人綜合所得稅 健保費、補充保費可列扣

5月報稅季到了，中央健康保險署昨（30）日提醒，申報個人綜合所得稅時，去年度健保費、補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年...

節能家電補助延長兩年半

行政院今（1）日將通過《貨物稅條例》修正草案，將購買節能電器每台最高退稅2,000元措施，延長實施至2027年12月31...

頂樓設置招牌須報所得

5月房屋稅開徵，台中稅務局表示，民眾若將自家頂樓提供給廣告公司設置大型看板，不屬於課徵房屋稅範圍；稅局提醒，屋主若有因此...

ETF 5月喜迎配息潮 00878 本季擬配0.47元

ETF配息潮即將來臨，包含ETF人氣王在內的國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續、及野村趨勢動能高息率先在昨（30）日公告...

五檔債券型 年化配發率逾5% 00953B 年化配息率約8.5%

下周將有五檔債券ETF除息，這五檔債券ETF的年化配息率皆有5%以上。投信法人表示，雖然債市受政策不確定性因素影響而波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。