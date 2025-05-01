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五檔債券型 年化配發率逾5% 00953B 年化配息率約8.5%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
下周將有五檔債券ETF除息，這五檔債券ETF的年化配息率皆有5%以上。路透
下周將有五檔債券ETF除息，這五檔債券ETF的年化配息率皆有5%以上。路透

下周將有五檔債券ETF除息，這五檔債券ETF的年化配息率皆有5%以上。投信法人表示，雖然債市受政策不確定性因素影響而波動，但觀察今年債券ETF交易，投資人仍青睞穩健收益型資產，配息表現佳的債券ETF維持買氣不墜。

根據統計，群益優選非投等債（00953B）每股配發金額0.07元，維持新高，以昨（30）日收盤價9.84元推算，預估單次配息率近0.7%、年化配息率約8.5%，配息表現居冠。若有意參與00953B本月領息的投資人，最晚需在5月5日買進。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，近日川普對關稅政策有態度放軟的跡象，市場也傳出美國與印度、日本、韓國等國，針對關稅談判進展順利的消息。再加上部分聯準會官員釋出預防性降息言論，帶動股市逐步收復失地，也幫助債市回穩。

雖然關稅政策將影響經濟、通膨數據，但目前企業基本面、現金流展望持穩，今年非投等債市場違約率預期將低於長期均值之下。同時，非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長。

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