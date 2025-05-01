ETF 5月喜迎配息潮 00878 本季擬配0.47元

ETF配息潮即將來臨，包含ETF人氣王在內的國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續、及野村趨勢動能高息率先在昨（30）日公告5月配息金額，並將在19日及22日除息，成為市場焦點。

進一步檢視配息情況，國泰永續高股息（00878）本季擬配發0.47元，金額連二降，也低於去年同期；近期的配息金額依序為今年第1季0.5元，去年第4季0.55元、第3季0.55元、第2季0.51元、第1季0.4元。

元大臺灣ESG永續（00850）本季擬配發0.6元，高於去年同期；近期的配息金額依序為今年第1季0.66元，去年第4季0.65元、第3季0.62元、第2季0.54元、第1季0.43元。

野村趨勢動能高息（00944）本月配息金額則維持在0.058元，連續第11次，堪稱配息最穩健的月月配高息ETF。

以單期配息殖利率來看，季配的國泰永續高股息為2.3%、元大臺灣ESG永續1.5%；月配的野村趨勢動能高息0.4%。以推估年化配息殖利率依序為9.2%、6.02%、5.1%。

國泰永續高股息經理人游日傑指出，成分股含有這波動盪相對抗跌的金融股以及電信股，電信三雄去年營收及獲利表現突出，今年中華電信每股將配發5元現金股利，為2017年以來最高；遠傳電信每股將配發3.56元現金，創近六年新高；金融股也相當給力，成分股中的中信金已宣布今年現金股利配2.3元，創十年新高；元大金1.85元，創史上新高，預期將帶來豐沛息收入帳。

國泰投信提出兩大提醒，第一，在選擇高股息ETF時，應留意「產業分散性」、「成分股是否重疊」，以及不合理的息率等。由於目前市場處於低檔，高股息ETF若喊出過高的配息率，猶如在進行變相停損。

第二，高股息ETF即將進入換股高峰，應提前檢視投資清單中的ETF成分股的持股重複性是否過高，因集中度高的持股於換股旺季時，可能會有「成本互相疊加」的隱性成本。

野村投信認為，在股市快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，可尋求低接機會。加上股東會旺季即將來到，高殖利率個股預期也將成為短期資金的避風港，尤其是股災衝擊股價後，殖利率飆升，投資人可視己身風險承受度逢低布局高股息類型ETF。