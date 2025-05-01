高殖利率加持 新興債、邊境債買點到

美國關稅政策引起金融市場震盪，風險性債券因利差擴大走跌，新興美元主權債與邊境市場債殖利率走高，分別達8%與9%。根據過去十年經驗，當新興債殖利率達8%以上，就是極佳的進場點，一年後的平均漲幅達18.56%。此時可將新興債與邊境債納入投資組合，掌握高殖利率優勢。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美債殖利率先跌後彈，4月以來美國10年期公債殖利率一度彈升至超過4.5%，近期隨著川普再度釋放與中國大陸協商利多等訊息，美債殖利率自高檔小幅回落。

即使本波遭遇重大恐慌情緒，新興債利差擴大幅度較美國債券輕微，4月11日新興美元主權債到期殖利率來到8.4%本波最高水準，但新興債價格下跌主要原因來自於美債殖利率彈升而非利差擴大。

M&G投資團隊認為，儘管在2024年利差有所收窄，新興市場債券的殖利率仍然具吸引力；新興市場央行貨幣政策緊縮仍領先於其他已開發國家央行。

近期的新興市場固然面臨壓力，通膨大致平穩受控；當前市場對新興市場經濟成長預測是樂觀，提振相關資產類別的吸引力；新興市場主權債和公司債發行機構的違約率料將維持在低水位，遠低於2020年以來的水準。

觀察2015年以來的新興債市場表現，若新興美元主權債到期殖利率在8%以上進場布局，持有三個月、六個月或一年的正報酬機率皆為100%，平均報酬率分別達+14.99%、+16.63%、+18.56%。

目前新興美元主權債雖自高檔小幅回落，但仍在7.95%附近，具備極佳的投資潛力。

張繼文指出，歷史上新興債短期內跌幅鮮少超過3.5%，摩根大通新興主權債指數近30年以來，指數單月下跌超過3.5%的機率僅5.3%（362個月中僅19個月），今年4月歷經急跌，新興債跌幅一度達3.51%，但回彈速度也相當快，短期間仍可能有震盪，只要遇到急遽下跌都是良好進場點。