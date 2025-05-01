拉美股票型 績效亮眼

川普關稅政策引發股債震盪，總計4月來，近千檔境外基金出現股債雙跌，平均績效下跌1.4%。其中，股票型、債券型平均各跌1.4%、1.5%。儘管大環境不佳仍有逆勢上漲基金，以拉美股票型漲4.6%居冠，黃金基金漲4.1%緊追在後。

受川普對等關稅措施衝擊，4月一度引發股市普跌，隨後川普立場逐漸軟化，市場出現反彈，以美股基金、美國中小型股基金來看，統計至29日，近月分別下跌2.9%、5.5%，而中國面對最高的川普關稅，大中華基金跌6.75%，表現最差，

整體來看區域型股票基金，受川普關稅影響較小的拉丁美洲、歐洲中小、東歐等市場表現強勁，分別漲4.6%、2.8%、2.5%，日本、印度因有強大內需市場且貿易談判有明顯進展，分別漲1.2%、0.2%。

就產業型基金看，川普關稅不確定性加劇恐慌情緒，黃金基金成為最佳避風港，近月上漲4.16%，表現居冠。

富蘭克林證券投顧表示，關稅談判仍在進行中、不確定性猶存，投資人仍不可掉以輕心。根據FactSet統計，史坦普500大企業第1季獲利預估將成長10.1%，展現美國企業獲利的韌性，著眼美股本波反彈已站回月線，及收復波段跌幅的0.382幅度（黃金分割率），留意反彈能否成功站穩季線及收復0.5失土，可作為強弱勢反彈的觀察指標。

正值最壞情況可能已過，但不確定性猶存的波動環境，富蘭克林證券投顧表示，建議投資人以多元分散策略應對，但無須過度保守以免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採分批加碼或大額定期定額，首選創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可逢本波股市反彈適度調節轉至美元短期票券型基金停泊，等待情勢明朗，並留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5%~10%資金承接，提高投組多樣性。

安聯投信則表示，美國聯準會利率政策下一步不但牽動市場氛圍，同時在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，不過，近期市場修正，短線已多少反應不確定性的負面干擾，著眼更具吸引力的評價面，應可以多重資產進行布局，對市場跟漲抗跌，參與震盪行情。