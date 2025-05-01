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商品、日股類型 受寵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
4月漲幅前十強ETF
4月漲幅前十強ETF

4月市場因美國關稅政策，上演震盪行情，拖累掛牌的ETF平均跌幅為3.8%。正報酬僅17檔，占比6%，其中，前十強漲幅在3%以上，又以商品、日股類產品表現較為出色。

根據CMoney統計至4月30日，4月漲幅前十強ETF依序為期元大S&P原油反1（00673R）漲9.8%、期元大S&P黃金正2漲9.4%、期元大S&P日圓正2漲8.1%、富邦印度正2漲6.4%、元大航太防衛科技4.6%、期元大美元指反1漲4.4%、復華日本龍頭3.7%、國泰數位支付服務3.6%、統一FANG+漲3.3%、中信日本商社3.2%。

匯市部分，法人指出，美國關稅戰目前往好的方向發展，但已上路的關稅（如對等關稅10%、汽車關稅25%、鋼鋁關稅25%），加上美中互相課徵超高關稅，將使通膨不易降溫，限縮聯準會今年降息幅度，加上基於政經風險，研判日本央行可能採取暫停升息因應。

日圓期貨避險者看多日圓部位大幅縮減，顯示投資人對美元兌日圓看法趨中性。預計第2季美元兌日圓將在140~145區間震盪，但若美國經濟惡化超乎預期、關稅風險再次白熱化，不排除因避險需求使得日圓升破140整數關卡。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，股神巴菲特等外資法人看好日股，今年來陸續進入日本市場，日股近月因關稅議題回檔較大，提供波段進場機會，各產業龍頭將是資金青睞標的，建議採逢低分批方式布局。

在科技股部分，統一FANG+經理人林良一表示，日前谷歌母公司Alphabet公布第1季營收年增率12%、調整後每股純益（EPS）為2.81美元，皆優於預期。雖然市場擔憂關稅政策可能使企業資本支出縮手，但Alphabet仍強調其發展AI的決心不變，並給出相對樂觀的展望，預計今年將投資約750億美元資本支出。

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